Хотіли капітуляції: Подоляк відповів, чи можна було зупинити війну на переговорах у Білорусі (відео)

За словами радника глави ОП, РФ запропонувала Україні відмовитися від армії, своєї культурної інформаційної ідентичності, суб'єктності та інтеграції в ЄС і НАТО.

На переговорах у Білорусі на початку повномасштабного вторгнення представники Росії висловили вимогу до України підписати капітуляцію. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Наталії Мосейчук у рамках авторського проєкту "Мосейчук+".

За його словами, представники Кремля запропонували свої умови.

"Відмовляєтеся від армії в повному обсязі, щоб, якщо ми вас захочемо "трошки повбивати", щоб не було опору, крім поліцейських сил. Друге — відмовляєтеся від своєї культурної інформаційної ідентичності. Ми будемо вам говорити про те, який культурний продукт історичний ви маєте право мати. Далі — відмовляєтеся від суб'єктності абсолютно. Ніяких Європейських Союзів, НАТО — нічого. Крім того, ви маєте визнати, що ті території, які ми вже захопили, — наші, але це не остаточно. Де ви тут бачите переговорний процес? Це була спроба, щоб Україна отримала капітуляцію", — зазначив радник керівника ОП.

У відповідь на зауваження Наталії Мосейчук про те, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія представляв переговори по-іншому, Михайло Подоляк заявив, що трактувати можна як завгодно, але існує об'єктивна реальність.

Він наголосив: "Ця об'єктивна реальність полягає в капітулятивному акті".

Крім того, радник керівника Офісу президента додав, що мандата України підписувати якісь капітулятивні акти не було.

"Обговорювати якісь територіальні претензії — взагалі не було. Єдине, що було — це спроба отримати на той момент, нагадаю, це був кінець лютого-початок березня, тимчасове припинення вогню там на 48-72 години, поки тривають переговори, щоб армія могла наша вже там відповідні висновки зробити, переформатуватися і так далі", — пояснив Подоляк.

Нагадаємо, що, за оцінками ISW, Захід змінює стратегію щодо України: від повної перемоги до поліпшення позиції на переговорах із РФ.

Також повідомлялося, що, за оцінками ЗМІ, німецькі політики "втомлюються від війни" і думають про мирні переговори з РФ.

За словами посла Німеччини в РФ Александера Графа Ламбсдорффа, щонайменше до 2030 року Путін не зупиниться, оскільки у нього немає проблем зі здоров'ям.