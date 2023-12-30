"Постапокаліптичний захист": в мережі показали російську САУ з величезним козирком

Ворожі війська експериментують над захистом артилерії та бронетехніки від ударних дронів. Цього разу — ганчірками та гумою.

У російських військах продовжують експериментувати над створенням козирків для захисту техніки від ударів дронів-камікадзе. Телеграм-канали розповсюдили світлину САУ "Мста-С", яку навіть в РФ назвали постапокаліптичною.

Російська 152-мм самохідна артилерійська установка "Мста-С" отримала величезну надбудову. "Мангал" назвали постапокаліптичним захисним маскувальним козирком, який має ганчірки, гумотканиннові стрічки та інші деталі.

Український танковий експерт Андрій Тарасенко висміяв російський виріб.

"Десятки всеможливих КБ, НДІ Сталі, ВНІІТМ, Академія артилерійських наук, а результат вище на фото", — пише Тарасенко.

Необхідність козирків або "мангалів" зумовлено засиллям на полі бою дронів-камікадзе по типу FPV або "Ланцет". За задумом решітка має зупинити FPV-дрон та не дати йому знищити установку вартістю у кілька мільйонів доларів.

Окупанти втратили вже щонайменше 173 САУ "Мста-С"

САУ "Мста-С" — це радянська 152-мм артустановка, яка була розроблена на Уральському заводі транспортного машинобудування. На озброєння радянської армії "Мста-С" надійшла у 1989 році. Її максимальна дальність стрільби складає 30 км. За даними Oryx, з початку повномасштабної війни окупанти втратили 173 таких установки. З них 35 стали трофеями для Сил оборони України.

Нагадаємо, 28 листопада бійці "Ахіллесу" уразили кілька російських артустановок.

29 грудня експерт назвав мінуси російської САУ "Коалиция-СВ", яку РФ перекине до Фінляндії та почне серійне виробництво.