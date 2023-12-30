Обстріл Бєлгорода: в МЗС РФ звинуватили в ударах Велику Британію та США

Удари по Бєлгороду речниця МЗС РФ Марія Захарова назвала "агонією" та "кривавим злочином". Окрім цього Москва ініціюватиме обговорення обстрілу міста на Радбезі ООН.

Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова звинуватила "київський режим", а також британських та американських "консультантів" в обстрілі Бєлгорода. Про це повідомляє пресслужба МЗС РФ.

В МЗС Росії заявили, що "київський режим знову показав своє нацистське нутро". Обстріл Бєлгорода Марія Захарова назвала черговим "кривавим злочином". Вона стверджує, що місто було атаковано з реактивної артилерії. Під удар потрапив центр Бєлгорода.

Марія Захарова стверджує, що до організації ударів нібито причетні британські та американські консультанти. Вони регулярно "підбурюють" українську владу до кривавих злочинів. Російська дипломатка каже, що обстріли окупованих регіонів України, а саме Донеччини, Луганщини, Запорізької та Херсонської областей разом з Кримом є свідченням "агонії режиму Зеленського" (Росія вважає перелічені регіони своїми).

Росія планує обговорити обстріл Бєлгорода на Радбезі ООН, в тому числі через нібито використання Україною касетних боєприпасів, які заборонені в більшості країн світу. Проте варто зауважити, що не у РФ. Також Захарова закликала світ відреагувати на "жорстокий теракт", а тиша буде сприйнята пособництвом.

Нагадаємо, Фокус зібрав, що відомо про обстріл російського Бєлгорода. Російська ППО перехопила близько 20% цілей.

30 грудня в Міноборони РФ звинуватили Україну в обстрілі Бєлгорода з РСЗВ "Вільха" та чеською Vampire.