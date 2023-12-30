Обстріл Харкова: окупанти влучили ракетою в готель Kharkiv Palace (фото)

Серед постраждалих один іноземець, який працює журналістом. За даними харківської мерії, всі удари припали по цивільній інфраструктурі.

Російські окупанти ввечері 30 грудня запустили по Харкову 6 ракет. Один з боєприпасів від С-300 влучив у центр міста в готель Kharkiv Palce. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Керівних Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков заявив, що обстріл відбувся з Бєлгородської області. В результаті удару ракет С-300 пошкоджено готель Kharkiv Palace та житловий будинок по вулиці Гіршмана. Один із постраждалих журналіст іноземець.

За даними Харківської ОВА, ЗС РФ вдарили по Харкову одразу 6 ракетами по центру міста. Є пошкодження цивільної інфраструктури.

Зазначається, що під удар потрапили лікувальні установи, багатоквартирні будинки, магазини, громадські місця та транспорт. В Харківській ОВА наголошують, що під ударом були виключно цивільні обʼєкти. На місцях атак працюють всі необхідні служби.

Також мер міста Ігор Терехов підтвердив, що "приліт" зафіксовано в житловий будинок в центрі міста. Зафіксовані серйозні руйнування та пожежа. Подробиці мають оголосити пізніше. Станом на 20:35 відомо про 16 постраждалих, серед яких пʼятеро доставлені в лікарню.

Окупанти обстріляли Kharkiv Palace Окупанти обстріляли Kharkiv Palace Окупанти обстріляли Kharkiv Palace Окупанти обстріляли Kharkiv Palace

Місцеві телеграм-канали опублікували світлини пошкодженого готелю Kharkiv Palace.

Нагадаємо, 30 грудня окупанти атакували центр Харкова. Було зафіксовано щонайменше 6 ударів.

Попередній обстріл Харкова відбувся 29 грудня. Місто атакували понад 20 ракетами С-300 та Х-22.