Атака на центр Харкова: кількість постраждалих знову зросла, — прокуратура (відео)

У Харківській обласній прокуратурі заявили, що внаслідок дій ЗС РФ постраждали 26 осіб. З'явилися нові кадри з місця події.

Унаслідок атаки ЗС РФ на центр Харкова 30 листопада, через яку сильно постраждав готель Kharkiv Palace, постраждали 26 осіб. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

"Станом на цей момент кількість постраждалих збільшилася до 26 осіб", — ідеться в повідомленні від 23:57 30 грудня.

Крім того, у відомстві також опублікували відео з місця подій.

Зазначимо, що раніше в прокуратурі заявили, що росіяни, найімовірніше, вдарили по Харкову ракетами С-300.

"За попередніми даними, ворог гатив по місту ракетами типу С-300 із території з Бєлгородської області Росії", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 грудня окупанти атакували центр Харкова. Було зафіксовано щонайменше 6 ударів.

Пізніше стало відомо, що окупанти влучили ракетою в готель Kharkiv Palace. Серед постраждалих один іноземець, який працює журналістом. За даними харківської мерії, усі удари припали на цивільну інфраструктуру. Мер міста Ігор Терехов підтвердив, що "приліт" зафіксовано в житловий будинок у центрі міста. Зафіксовано серйозні руйнування і пожежу.