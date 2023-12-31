"Ми однозначно засуджуємо": в ООН делегати фотографувалися з представником РФ (відео)

Зазначимо, що водночас помічник Генсека ООН Халед Хіарі сказав, що організація засуджує напади на міста і села в Україні та Росії.

30 грудня після засідання Радбезу ООН частина делегатів вирішила сфотографуватися з представником Росії Василем Небензею. Це можна було побачити під час трансляції заходу на офіційному каналі ООН на YouTube.

Зазначимо, що водночас помічник Генсека ООН Халед Хіарі заявив, що організація засуджує напади на міста і села в Україні та Росії.

"Ми однозначно засуджуємо всі напади на міста і села як в Україні, так і в Російській Федерації", — сказав він.

Також Хіарі зазначив, що напади на цивільне населення і цивільну інфраструктуру є неприйнятними і мають припинитися негайно.

Раніше повідомлялося, що Чехія відмовилася пояснювати РФ, чому для ударів по Бєлгороду використовували її озброєння. Так, у МЗС Чехії заявили, що охоче візьмуть участь у засіданні Радбезу ООН, де Росія оголосить про виведення військ з іншої країни.

Нагадаємо, що в Міністерстві оборони РФ заявили, що для атаки на Бєлгород Україна нібито використовувала дві ракети "Вільха" в забороненому касетному спорядженні, а також реактивні снаряди РСЗВ Vampire чеського виробництва.