Постраждав центр Харкова: РФ провела масову атаку дронів на Україну (відео, фото)

Як заявив мер Харкова Ігор Терехов, пошкоджень зазнали будівлі в центральній частині міста. Йдеться про кафе, житлові будинки та офіси.

Увечері 30 грудня Росія розпочала чергову масову повітряну атаку дронами на Україну. Тривогу було оголошено ще о 18:45, про що повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"Зафіксовано запуск ударних БпЛА типу "Shahed". Загроза Миколаївській і Херсонській областям", — ідеться в повідомленні.

Пізніше стало відомо про небезпеку і для Дніпропетровської, Полтавської, Черкаської та Сумської областей.

"Ворожі БПЛА рухаються через Сумську область у напрямку Чернігівщини", — заявили в ЗСУ о 19:15.

Пізніше Повітряну тривогу було оголошено в Кіровоградській та Київській областях.

"1.БПЛА в Київській області, курс західний. Загроза Житомирщині. 2. БПЛА рухаються через Черкащину, курс південно-західний. 3. БПЛА в Кіровоградській області, курс західний. 4. БПЛА в Одеській області, курс південно-західний", — заявили в ЗСУ о 21:28.

Уже о 22:30 також стало відомо, що дрони рухаються в бік Хмельницької області в повітряному просторі Вінницької області. Крім того, російські безпілотники були помічені на території Житомирської області.

"Чергова група ударних БПЛА, імовірно, "Shahed" із Чорного моря в напрямку Одещини (Білгород-Дністровський район)", — повідомили в ЗСУ о 22:45.

Опісля, вже о 23:33, Повітряні сили попередили про загрозу з боку дронів для Тернопільської області. Потім стало відомо, що частина дронів попрямувала в бік Чернівецької області.

Уже 31 грудня ЗС РФ атакували дронами Харків. В області також оголосили повітряну тривогу. Місцеві жителі чули близько п'яти вибухів. Глава поліції Харківської області Володимир Тимошко сказав, що один із дронів влучив у житлову будівлю, ще один безпілотник влучив у будівлю соціальної інфраструктури.

Мер Харкова Ігор Терехов розповів журналістам"Суспільного", що внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджень зазнали будівлі в центрі міста, є руйнування мереж водопостачання.

"Не минуло й трьох годин, коли по Харкову знову прилетіли цього разу "Шахеди". Руйнування дуже серйозне. Це не військовий об'єкт, це житлова забудова, офіси в центральній частині міста. Це геноцид української нації, українського народу. Напередодні Нового року росіяни хочуть залякати наше місто, але ми не злякаємося, ми непереможні та незламні", — сказав він.

Пізніше Терехов заявив, що внаслідок нічної атаки російських безпілотників на Харків, пошкоджень зазнали будівлі в центрі міста. Йдеться про кафе, житлові будинки та офіси.

Як повідомив Telegram-канал "Николаевский Ванек", Запорізька область опинилася під ударом ворожих безпілотників.

"Відбій загрози ударних БПЛА в усіх областях, крім Херсонської та Миколаївської", — повідомили в ЗСУ о 01:56 ночі. Потім відбій було оголошено і на півдні.

Нагадаємо, 30 грудня окупанти атакували центр Харкова. Було зафіксовано щонайменше 6 ударів.

Пізніше стало відомо, що окупанти влучили ракетою в готель Kharkiv Palace. Серед постраждалих один іноземець, який працює журналістом. За даними харківської мерії, усі удари припали на цивільну інфраструктуру.