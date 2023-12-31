Удар по Kharkiv Palace: у поліції назвали тип ракети, яку використовували росіяни

Голова поліції Харківської області Володимир Тимошко сказав, що в готелі на момент удару було заселено 34 номери, проте невідома кількість людей, які перебували в будівлі.

Слідство змогло встановити тип ракети, якою росіяни вдарили по готелю Kharkiv Palace у Харкові 30 грудня. Про це розповів голова Харківської обласної поліції Володимир Тимошко журналістам "Суспільного".

За його словами, ЗС РФ атакували місто ракетами "Іскандер-М".

"Росіяни влучили по будівлі готелю Kharkiv Palace і житловому будинку в центрі Харкова ввечері 30 грудня ракетами "Іскандер-М"", — сказав Тимошко.

Він також зазначив, що в готелі були заселені номери, проте невідома кількість людей, які перебували в будівлі під час повітряної атаки.

"Відомо, що в готелі було заселено 34 номери, але яка кількість гостей перебувала під час атаки, ще не підрахували", — повідомив Тимошко.

Також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що влучання в Kharkiv Palace припало на 12 поверх. За його словами, після перших влучань люди встигли спуститися в укриття, тож лише двоє людей мають легкі поранення.

Раніше повідомлялося, 30 грудня окупанти атакували центр Харкова. Було зафіксовано щонайменше шість ударів.

Пізніше стало відомо, що окупанти влучили ракетою в готель Kharkiv Palace. Серед постраждалих виявився один іноземець, який працює журналістом. За даними харківської мерії, усі удари припали на цивільну інфраструктуру. Мер міста Ігор Терехов підтвердив, що "приліт" зафіксовано в житловий будинок у центрі міста. Зафіксовано серйозні руйнування і пожежу.