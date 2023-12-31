Україні треба показати автономність: думка світу про війну залежить від українців, — експерт

Аналітик Валерій Клочок вважає, що на Заході побоюються того, що в разі великого успіху України, Росія використає ядерну зброю.

Думка світу про війну в Україні залежить від самих українців. Так, Києву треба показати автономність у питанні знищення ворога. Про це в інтерв'ю "24 каналу" розповів голова Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

За його словами, велика кількість українців, які не мають владних повноважень або великих фінансових ресурсів, все одно допомагають захищати країну від окупантів.

"Якщо Україна зможе продемонструвати свою автономність у питанні знищення ворога, це суттєво змінить позицію Європи. У мене таке переконання, що на Заході все-таки побоюються того, що в разі великого успіху України, Росія, наприклад, використає ядерну зброю", — сказав експерт.

Він зазначив, що на Заході є розмови про те, що Росія може вести війну з НАТО тільки ядерною зброєю. Однак треба враховувати, що цей вид зброї в росіян доволі сумнівної якості.

"Багато років вони не обслуговували свій ядерний потенціал належним чином, технології також застаріли — ще з часів Радянського Союзу. Їх не можна порівняти із західними технологіями", — сказав аналітик.

Як приклад він навів ЗРК Patriot, який відмінно показав себе на війні в Україні. Так, ЗСУ з його допомогою можуть збивати балістичні цілі. Крім того, українським військовим треба показати хороші результати на фронті. Захід може передати Україні більше зброї, якщо побачить успіхи.

"Ми суттєво залежимо від західної підтримки, коментарі про те, що нам потрібно більше військової допомоги, лунають від офіційних посадових осіб. Також є прогнози, що 2024 рік буде важчим для України. Сьогодні складно сказати про це, можливо, він буде не легшим, але, наприклад, успішнішим", — сказав Клочок.

Нагадаємо, що Байден звернувся до Конгресу після масованого обстрілу РФ. За словами президента США, ставки цієї боротьби виходять далеко за межі України, адже вони впливають на весь Альянс, безпеку Європи та майбутнє трансатлантичних відносин.