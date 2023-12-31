Намагаються обдурити безпілотники: росіяни малюють літаки-приманки на аеродромах, — ISW

За даними експертів, окупанти не знають, як захистити їхню авіацію.

Росіяни на авіабазах створюють зображення літаків-приманок з метою ввести в оману атакуючі безпілотні пристрої. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни 31 грудня.

Згідно з даними Інституту вивчення війни, на знімках із супутників помітно, що російські військові на авіабазі Приморсько-Охтарська створили зображення літаків-приманок. Ймовірно, це зроблено з метою захисту винищувачів МіГ-29 і бомбардувальників Су-34 від атак безпілотних літальних апаратів.

"Російські війська, як і раніше, намагалися придумати ефективний засіб, який дозволив би захистити їхні літаки і вертольоти на аеродромах від безпілотників", — пишуть експерти.

Фахівці вважають, що ці заходи не тільки спрямовані на зміцнення захисту від безпілотних атак, але також можуть служити спробою знизити виявлення літаків, особливо в нічний час. Створення "додаткового шару" захисту, імовірно, супроводжується прагненням зменшити видимість повітряних засобів.

Фокус раніше писав, що масований удар ЗС РФ по Україні 29 грудня — ймовірно, помста за "Новочеркаськ".

Також Фокус писав, що 29 грудня під час масованої атаки ЗС РФ над Польщею з боку України пролетів невідомий повітряний об'єкт. Для посилення безпеки повітряного простору Польщі підвищено бойову готовність засобів протиповітряної оборони, а також відправлено на чергування винищувачі.