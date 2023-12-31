Нічний обстріл Харкова: усе, що відомо про нову атаку РФ на місто (фото, відео)

Унаслідок двох хвиль вибухів у місті пошкоджено багато інфраструктурних об'єктів, серед яких готель Kharkiv Palace, заклад громадського харчування "Франик" та багато інших.

З вечора суботи, 30 грудня, російські окупанти кілька разів атакували Харків. У місті пошкоджено житлові будинки, лікарню, інфраструктурні об'єкти та готель. У зв'язку з цим Фокус зібрав усі деталі останніх ударів по місту.

Удар по центру Харкова: пошкоджено готель Kharkiv Palace і житловий будинок

Увечері 30 грудня росіяни 16 разів ударили по місту. Унаслідок першого російського удару було зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури: лікувального закладу, багатоквартирних житлових будинків, магазинів та інших громадських місць, транспорту.

"Окупанти вдарили по центральній частині міста Харкова. Є пошкодження цивільної інфраструктури", — йдеться в повідомленні глави ОВА Олега Синєгубова.

За даними Офісу Генерального прокурора, унаслідок ворожої атаки на центр Харкова поранено 20 осіб, зокрема дітей та іноземця.

Але вже пізніше стало відомо, що кількість постраждалих унаслідок цієї атаки зросла - зараз відомо про 21 людину.

Зазначимо, що п'ятизірковий готель Kharkiv Palace було пошкоджено внаслідок атаки по ракетах. Він розташований на проспекті Правди, 2 у центральній частині міста і відкритий 15 грудня 2011 року.

Попадання в Kharkiv Palace припало на 12 поверх.

Як повідомив начальник ГУНП у Харківській області Олександр Тимошко, також було зафіксовано три влучання ракет РФ в Індустріальному районі. Усі — у землю. За його словами, внаслідок цих ударів поранених немає.

Ще одне з влучень зруйнувало дитячий садок і три медустанови, а житлові будинки поруч пошкоджені вибуховою хвилею.

Удар по Харкову дронами Шахед

Близько 01:04 вночі в неділю, 31 грудня, у Харкові було чути щонайменше чотири вибухи, а через 10 хвилин пролунав п'ятий.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто під атакою "Шахедів" і було кілька прильотів у центрі міста.

"Є потрапляння в кілька житлових будинків у центрі міста. Там пожежі. На місці вже працюють усі відповідні служби. Інформація про постраждалих зараз уточнюється. Уся необхідна допомога жителям цих будинків буде надана", — повідомив мер.

Підрозділи ДСНС загасили два осередки загоряння. Станом на ранок 31 грудня триває ліквідація пожежі на даху двоповерхової будівлі. За попередніми даними жертв і постраждалих немає.

Під процесуальним керівництвом Київської та Шевченківської окружних прокуратур Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Поліція уточнила кількість постраждалих у Харкові після двох хвиль обстрілів

За даними поліції Харківської області та голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, російські окупанти за останню добу атакували Харків ракетами і дронами. Унаслідок двох хвиль обстрілів постраждали 28 осіб.

Раніше Фокус писав, що за словами секретаря РНБО Олексія Данилова, відповідь за нічний обстріл України не змусить себе чекати. Він запевнив, що Кремль не отримає бажаного ефекту від масованої атаки по українських містах.