Хусити знову атакували судна в Червоному морі. Компанія Maersk зупинила трафік (інфографіка)
За словами міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона, влада Ірану має допомогти зупинити напади єменських хуситів, оскільки вони здавна підтримують їх.
Підтримувані Іраном бойовики-хусити атакували контейнеровоз Maersk ракетами і невеликими човнами. Про це повідомило в неділю 31 грудня агентство Reuters.
Це, за інформацією видання, спонукало компанію Maersk призупинити всі рейси через Червоне море. Один із найбільших у світі вантажоперевізників заявив 31 грудня, що затримає всі транзити через цей район на 48 годин після того, як судно Maersk Hangzhou було влучно уражено ракетою близько 17:30 у суботу, 30 грудня.
"Екіпаж судна Maersk Hangzhou в безпеці, на борту судна не було виявлено жодних ознак загоряння, судно продовжило шлях на північ, у Порт-Суец", — повідомила судноплавна компанія.
Водночас представник хуситів заявив, що група скоїла напад, тому що екіпаж корабля відмовився прислухатися до попереджувальних сигналів. Він сказав, що 10 військовослужбовців-хуситів "загинули і зникли безвісти" після того, як їхні човни зазнали нападу американських військ у Червоному морі.
Центральне командування США (CENTCOM) повідомило, що його вертольоти потопили три з чотирьох човнів після відповіді на сигнали SOS, а четверте судно зникло.
Представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі відмовився повідомити, які варіанти обговорюються і чи розглядає Вашингтон можливість нанесення превентивного удару.
"Ми публічно дали зрозуміти хуситам, ми ясно дали зрозуміти нашим союзникам і партнерам у регіоні в приватному порядку, що ми серйозно ставимося до цих загроз", — уточнив Кірбі.
Атака на судно Maersk Hangzhou була останнім нападом хуситів, які з листопада тероризують судна в Червоному морі, щоб продемонструвати свою підтримку палестинському ісламістському угрупованню ХАМАС.
Зміна трафіку в Червоному морі
Напади єменських бойовиків-хуситів порушили світову торгівлю: великі судноплавні компанії обирають довший і дорожчий маршрут навколо африканського мису Доброї Надії, а не через Суецький канал, через який проходить близько 12% світової торгівлі.
США, які розпочали операцію Operation Prosperity Guardian, ще 19 грудня заявили, що понад 20 країн зголосилися брати участь у зусиллях із захисту суден у водах Червоного моря недалеко від Ємену. Однак напади тривають, і союзники США неохоче приєднуються до коаліції, причому майже половина з них не заявляють про свою присутність публічно.
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив у неділю, 31 грудня, що під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Ірану Хосейном Амірабдоллахіаном він наголосив: Іран має допомогти зупинити атаки хуситів у Червоному морі.
"Я ясно дав зрозуміти, що Іран розділяє відповідальність за запобігання цим атакам з огляду на їхню давню підтримку хуситів", — заявив Кемерон у соцмережі X, додавши, що напади "загрожують життю невинних людей і світовій економіці".
19 грудня Пентагон оголосив про початок операції Prosperity Guardian проти іранських проксі в Ємені.