На музей Шухевича у Львові впав "шахед": Україна зазнала мільйонних збитків, — ОВА (фото)

Приблизно 600 експонатів раніше перенесли в безпечне місце. Проте деякі меморіальні речі все ж були втрачені, а сама будівля музею — зруйнована.

У Львові в результаті нічної атаки безпілотників типу Shahed знищена будівля музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича. Деталями 1 січня поділився голова Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький.

Вибуховою хвилею пошкодило три сусідні будинки. Зокрема, постраждало перекриття будинку 1920 року забудови.

"Комісії оглядають дахи та горища. Підраховують збитки", — додав Козицький.

Він оприлюднив фото, як після атаки виглядає музей Романа Шухевича. На знімках видно, що від будівлі залишились лише зовнішні стіни — всередині усе вигоріло.

Знищений внаслідок влучання уламків "шахеда" музей Шухевича у Львові Фото: Telegram / Максим Козицький

"Нехай росіяни не сприймають це як успіх. Бо сенс життя Романа Шухевича — боротьба за Україну — продовжує жити у діях тисяч українців. Цього ніколи не вдасться знищити. Ворог поплатиться за все!", — заявив керівник ОВА.

За даними адміністрації, через знищення музею Україна зазнала мільйонних збитків.

Знищений внаслідок влучання уламків "шахеда" музей Шухевича у Львові Фото: Telegram / Максим Козицький

Втрачені такі меморіальні речі як:

стіл;

крісла;

фотель;

фортепіано;

погруддя Романа Шухевича авторства Михайла Черешньовського;

скульптура Степана Бандери авторства Ярослава Троцька.

"Решта приблизно 600 одиниць експонатів від початку повномасштабної війни перенесли в інше місце. Зараз вони у безпеці", — підкреслив Козицький.

Знищений внаслідок влучання уламків "шахеда" музей Шухевича у Львові Фото: Telegram / Максим Козицький

З його слів, лише вартість будівлі оцінюється у два мільйони 258 тисяч гривень. Збитки через майно ще підраховують.

Вночі на 1 січня Львів атакували дрони: деталі

У новорічну ніч Львів атакували російські безпілотники. Уламки двох "шахедів" впали на гуртожиток університету в Дублянах та музей Романа Шухевича. У будівлі музею виникла пожежа.

Пізніше мер Львова Андрій Садовий проінформував, що місто атакував десяток БПЛА. Попри пошкодження будівель та вибиті вікна обійшлося без жертв.