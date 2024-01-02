ЗС РФ уранці атакували Україну ракетами: вибухи пролунали в Києві й області (фото)

За даними командування, пуски ракет здійснювалися стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС. Також росіяни запустили Х-59 із тактичної авіації.

Зранку 2 грудня Збройні сили Росії випустили по Україні крилаті ракети з бортів літаків Ту-95МС. Вибухи чути в Київській області. За попередньою інформацією, працює ППО. Про це повідомляють у Київській міській військовій адміністрації.

У Повітряних силах зазначали, що з російського аеродрому"Оленья" у Мурманській області вилетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Вони полетіли ₴ івденно-східному напрямку.

Станом на 6 годину ранку Росія підняла в повітря 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС. Через загрозу ракетної атаки в областях оголошено ракетну небезпеку.

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Моніторингові канали повідомляють про пуски ракет Х-59. Перші ракети слідували в напрямку Сумської області.

Близько 6:25 ворожі ракети зайшли в Сумську область і тримають напрямок на Миргород.

Зазначається, що курс ракет південно-західний. Моніторингові канали пишуть, що з південних регіонів було випущено ракети невідомого типу а напряму Криворізького району.

Відомо про першу крилату ракету над Київською областю. Попередньо, вона тримає західний курс. Ще одна ракета рухається у напрямку Кропивницького.

Група крилатих ракет рухається з Полтавської області рухається на захід. Ще одна частина ракет рухається через Сумську область.

У Повітряних силах зазначали, що група ракет прямує у напрямку Києва.

У Київській міській військовій адміністрації повідомляють про роботу протиповітряної оборони у столиці та в області Усіх просять перебувати в укриттях.

Кореспонденти Фокусу підтвердили інформацію про серію потужних вибухів у Києві. Також є перебої з електропостачанням.

За інформацією мера Києва Володимира Кличка, чути вибухи в Оболонському районі. У Голосіївському районі уламок ракети впав на територію парку.

Нагадаємо, 29 грудня ЗС РФ здійснили масований обстріл українських міст ракетами та дронами. Внаслідок атаки було пошкоджено понад 100 приватних будинків, 45 багатоповерхівок, а також іншу цивільну інфраструктуру.

Також Росія атакувала Україну з неба й у новорічну ніч. Загалом ворог випустив 90 ударних дронів типу Shahed. У Повітряних силах прозвітували про знищення 87 безпілотників. Внаслідок атаки постраждало п’ять областей.