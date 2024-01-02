"Суттєво нервує": ЗС РФ на Херсонщині збільшили штурмову активність, — Гуменюк

За словами начальниці пресцентру ОК "Південь", противник занепокоєний тим, що Сили оборони зайняли нові позиції на лівому березі Дніпра, тож намагається вдатися до невдалих спроб, щоб виправити це.

Російські окупанти значно збільшили штурмову активність у Херсонській області та щодня намагаються атакувати позиції українських захисників. Про це заявила начальниця об'єднаного пресцентру Об'єднаного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону 2 січня.

За її словами, за минулу добу в Херсонській області було зафіксовано щонайменше 18 штурмів і ситуацію, яка склалася, можна назвати досить складною. Раніше кількість штурмів противника була стабільною на рівні 10-13 за добу.

"Ситуація на окупованій частині Херсонської області залишається досить складною, бо присутність там Сил оборони ворога суттєво нервує. Вони не припиняють спроб штурмувати наші позиції. Очевидно, що військове командування ворога вимагає від підрозділів максимальної ефективності, але щоразу, зазнаючи втрат, вони змушені повертатися на свої вихідні позиції", — каже Наталія Гуменюк.

Водночас українські військові продовжують тримати оборону, закріплюватися на зайнятих позиціях і працювати над розширенням плацдарму. Противник продовжує втрачати багато техніки та особового складу, що значно знижує його бойовий потенціал.

Страждає від дій ЗС РФ і мирне населення. Здійснюється тиск на мешканців окупованих територій і триває просування наративів про необхідність паспортизації.

Приміром, як каже Наталя Гуменюк, з 1 січня росіяни вирішили залишити людей без права на отримання медичної допомоги, якщо вони не матимуть при собі медичного сертифіката і страхового поліса. Отримати їх можна виключно за наявності російського паспорта.

"Тобто тиск у соціальний спосіб триває, і подворові обходи з вишукуванням лояльно налаштованих людей також не припиняються", — підсумувала Наталія Гуменюк.

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Нагадаємо, наприкінці грудня західні експерти розповідали, коли Україна зможе витіснити ЗС РФ з півдня. Початок 2024 року може стати складним для українських військових. Їхнім основним фокусом буде стримування атак росіян на сході та відбиття авіаційних ударів по всій території.