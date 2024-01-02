Обстріл "Кинджалами": у ДСНС показали порятунок людей та гасіння пожеж у Києві (фото)

Згідно з заявою ДСНС міста Києва, більшість постраждалих районів розташовано на правобережжі столиці. Ворог пошкодив житлові будинки, тому людей довелось виводити на свіже повітря.

Працівники ДСНС продовжують працювати на локаціях у Києві, пошкоджених внаслідок масованого ракетного удару РФ 2 січня. З будинку у Солом'янському району врятовано близько 200 осіб, є двоє загиблих та майже 60 поранених. Про деталі подолання наслідків російського обстрілу розповіла пресслужба ДСНС міста Київ на сторінці Facebook.

Вказується, що рятувальники працюють у семи районах столиці. Доводиться виводити людей з точок займання, гасити вогонь, розбирати руїни у пошуку постраждалих.

Солом'янський район. Загорівся багатоквартирний будинок, з якого вивели 134 людей і врятували 57 людей. Отримали різні травми 29 людей. Також відомо, що загинуло двоє українців.

Подільський район. Загорілись три склади (3 тис., 2 тис. та 1 тис. кв. м), автосалон (300 кв. м). Внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено елементи газорозподільчу мережу — вентиль і труба. На місці працюють відповідні служби.

Святошинський район. Сталась пожежа у нежитловому приміщенні. Площа займання 5 кв. м — її загасили.

Оболонський район. Запалав склад площею 2 тис. кв. м. "Пожежу локалізовано, ліквідація триває", — повідомили в ДСНС.

Печерський район. Є незначні пожежі у двох недобудовах — все загасили.

Деснянський та Голосіївський район. Уламки ракет РФ упали на відкритих майданчиках, написала пресслужба. Наслідки падіння оперативно ліквідували.

Зазначимо, з десяти районів Києва від ракет РФ постраждало сім. При цьому постраждалі райони є на лівому (один) та на правому (шість) берегах Дніпра.

Які райони Києва постраждали від удару РФ 2 січня Фото: З відкритих джерел

На світлинах можна побачити кадри порятунку людей у Києві. Пресслужба ДСНС показала, як з будинку виносять українця та як гасять пожежу.

Рятувальники працюють на місці руйнування після удару РФ 2 січня Фото: ДСНС Рятувальник виносить постраждалого у Києві Фото: ДСНС

У кадр потрапив житловий багатоквартирний будинок, у якому російський удар потрощив вікна та пошкодив фасад.

Будинок у Києві, пошкоджений ударом РФ Фото: ДСНС

На іншій світлині — кадри пожежі, яка охопила одну з локацій, постраждалих від удару РФ 2 січня.

Київ - пожежа після удару РФ Фото: ДСНС Полум'я на місці падіння уламків ракет РФ Фото: ДСНС

Обстріл України — деталі удару 2 січня

ЗС РФ вдарили по Україні різними типами ракет, — про атаку повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Після цього стало відомо про звуки вибухів, які пролунали у Києві та Харкові. Згодом стало відомо про падіння уламків ракет у столиці, — мер Віталій Кличко розповів про пожежі та руйнування. Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що у місті загинула одна людина, і ще 40 поранено.

За підсумками відбиття атаки РФ Повітряне командування написало, що ворог використав ракети "Кинджал" та Х-101. Вдалось збити 72 російських снаряди, заявили українські сили ППО.

Нагадуємо, під час повітряної атаки на Україну стався вибух за 200 км під Воронежем. Російська влада, що будинки були пошкоджені авіаракетою, яка випадково випала з літака.