Обстріл Бєлгородської області: є жертви серед військових та прикордонників, — росЗМІ

За інформацією російських журналістів, внаслідок обстрілу села Середа є жертви серед прикордонників, а внаслідок ударів по селу Красний хутір поранення отримали військові.

Внаслідок обстрілу Бєлгородської області 31 грудня та 1 січня є жертви серед прикордонників та військових РФ. Про це повідомляє ASTRA у Telegram посилаючись на власні джерела.

Журналісти пишуть, що 1 прикордонник загинув, ще одного було поранено. Також серед поранених чотири російських військових.

Зокрема, 31 грудня начебто вибухнули два безпілотники над селом Середа. За інформацією журналістів, внаслідок цього інциденту загинув один працівник Прикордонної служби, а ще одного було поранено.

Фото: Google Maps

Також повідомляється, що внаслідок обстрілу села Красний хутір 1 січня отримали поранення чотири військослужбовців Міноборони РФ.

Фото: Google Maps

Вибухи у Бєлгородській області: що відомо

31 грудня російські медіа повідомили про обстріли декількох населених пунктів у Бєлгородській області. За словами губернатора області В'ячеслава Гладкова, внаслідок обстрілу у селі Красне загинув чоловік літнього віку.

Начебто на момент атаки він перебував в магазині, чоловік отримав осколкові поранення несумісні із життям. Також було поранено працівницю магазину, її було госпіталізовано.

Зазначалося, що в одному із прикордонних населених пунктів були вибиті вікна у помешканнях, пошкоджено автомобіль та газопровід.

Серед іншого, 1 січня Гладков повідомляв про обстріл населених пунктів Красне та Богун. За його словами, пошкоджено лінії електропередач та приватні будинки внаслідок падіння снаряда.

Нагадаємо, 2 січня у Бєлгороді повідомили про роботу ППО. За словами губернатора області, у небі збили чотири повітряні цілі. Внаслідок атаки пошкоджено декілька приватних будинків та автомобілів. Одну людину у тяжкому стані доставили до лікарні. Загалом мешканці області чули щонайменше 20 вибухів.

Раніше, 30 грудня, на території Бєлгородської області було атаковано військові об'єкти РФ. В українській розвідці заявляли про ліквідацію 27-річного старшого лейтенанта Росії Михайла Конопіцина.