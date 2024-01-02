"Дайте зброю": Україна продовжить мститися РФ за смерті мирних людей, — Данілов

За словами секретаря РНБО, військові далі боротимуться, скільки б ворожих ракет не летіло в небі. Немає такої сили, яка змогла б це зупинити.

Україна помститься російським окупантам за смерті громадян і станеться це у стократному розмірі. Про це написав секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook 2 січня.

За його словами, винятково системне, послідовне і методичне знищення путінського і фашистського утворення стане найкращою гарантією безпеки і миру для України. Тоді буде відсутня ракетна загроза для мирних міст.

"Дайте Україні зброю і ми поховаємо цей шматок... Ми боролися і будемо боротися, скільки б ракет не летіло в нашому небі. Немає сили, яка могла б нас зупинити", — написав Олексій Данілов.

На думку секретаря РНБО, необхідно помститися за всі життя 513 українських дітей, яких убили російські окупанти. Також за українських військових, які щодня ризикують собою на полі бою, і за кожну невинну закатовану українську душу.

"Усе повернемо сторицею", — додав Олексій Данілов.

Окремо в публікації він подякував захисникам українського неба, рятувальникам, лікарям та енергетикам. Усім тим, хто став на опір російським терористичним атакам.

Секретар РНБО заявив, що Україна продовжить мстити окупантам за смерті мирних Фото: Скриншот

Нагадаємо, 2 січня російські окупанти здійснили черговий масований обстріл України. Були запущені дрони-камікадзе, "Кинджали" та інші ракети. У результаті пошкодження зафіксовано в Харківській і Київській областях, а також у Києві. За даними ДСНС, у столиці внаслідок масованого ракетного удару померли двоє людей. У регіонах також не вдалося врятувати мирних жителів. Робота над ліквідацією наслідків триває.