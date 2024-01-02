Ремонт українських танків Leopard 2 у Литві: заводи зіткнулися з дефіцитом деталей, — ЗМІ

За словами депутата Європарламенту Себастьяна Шефера, українські механіки змушені виконувати ремонт самостійно, що призводить до додаткових пошкоджень важкої техніки.

Хоча сервісний центр у Литві для українських танків Leopard 2A6 і Strv 122 відкритий, відновлення їхньої працездатності сповільнено через дефіцит запасних частин. Подібні проблеми також існують у Польщі, де програма модернізації танків до стандарту Leopard 2PL просувається з великими труднощами. Про це пише польське видання Defence 24.

За даними журналістів, депутат Європарламенту від партії "Зелених" Себастьян Шефер звернувся до машинобудівних компаній KMW і Rheinmetall, висловлюючи занепокоєння щодо забезпечення підтримки танків Leopard 2, які використовує Україна. Він зазначив, що відновлення танків займає надто багато часу через нестачу запасних частин.

Шефер відвідав сервісний центр, відкритий німецькими компаніями в Литві для українських танків Leopard 2A6 і Strv 122. Він також підкреслив, що через затримки в постачанні відновленої техніки українські механіки змушені виконувати ремонт самостійно, що призводить до додаткових пошкоджень танків.

У Польщі ситуація з танками також складна: проблеми з компонентами ускладнюють програму модернізації до стандарту Leopard 2PL, що реалізується консорціумом PGZ і Bumar-Labędy спільно з Rheinmetall. Колишній глава Міністерства оборони Маріуш Блащак також згадував про складнощі з постачанням запасних частин, зазначають журналісти.

"Зменшення кількості військової техніки в Польщі — наприклад, зменшення кількості танків Leopard з більш ніж 2000 до близько 300 — і відносно невеликі замовлення на нову техніку означають, що промисловість втратила здатність забезпечити великі обсяги в короткі терміни. Хоча вживаються заходи для розв'язання цієї проблеми, не вистачає фінансування, попри збільшення видатків на оборону, і часу", — резюмує видання.

Ремонт українських танків Leopard 2A6 у Литві

15 грудня стало відомо, що в Литві відремонтували перші танки Leopard 2A6, які ЗС РФ пошкодили під час українського контрнаступу. Танки у версії 2А6 Україні передала Німеччина — 18 машин і Португалія — 3 одиниці. Ремонтують пошкоджені машини в Литві та Польщі.

Раніше, 14 грудня, повідомлялося, що Німеччина відремонтує 14 португальських танків Leopard 2A6 за те, що вони передали ЗСУ три машини.