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10 із 10: Залужний заявив, що сили ППО встановили рекорд зі знищених "Кинджалів"

Артем Богомаз
Фото: РБК | Валерій Залужний розповів про новий рекорд, який вдалося встановити під час обстрілу (ілюстративне зображення)

За словами головнокомандувача ЗСУ, він вдячний західним партнерам за військову допомогу, однак для подальшого захисту потрібно більше систем і боєприпасів. Росія не збирається зупинятися.

Уранці 2 січня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по українських містах. Силам ППО вдалося знищити більшу частину з них і встановити новий рекорд. Про це написав головнокомандувач ЗСУ на своїй сторінці в соціальній мережі X (колиш.Twitter).

За його словами, противник випустив по мирних містах 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", і всі з них були знищені завдяки системам протиповітряної оборони Patriot, які були передані західними партнерами.

"Це рекорд. Якби ракети вразили свої цілі, наслідки були б катастрофічними", — заявив Валерій Залужний.

Валерій Залужний розповів про новий рекорд, який вдалося встановити під час обстрілу
Фото: Скриншот

Окремо головнокомандувач ЗСУ звернувся до західних партнерів. Він подякував їм за надану військову допомогу, однак додав, що війна триває, тож Україні потрібно більше подібних систем і боєприпасів до них, щоб захищати населення від російських терористичних атак.

"Немає жодних підстав вважати, що ворог зупиниться на цьому", — йдеться в повідомленні.

Атака по Україні 2 січня: скільки знищено цілей

За ранок російські окупанти випустили 99 ракет різного типу по різних містах України. Силам ППО вдалося перехопити більшу частину цілей, випущених по цивільних об'єктах.

"У ніч на 2 січня 2024 року ворог повторив масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів, як це було кілька днів тому — 29 грудня 2023 року", — зазначили в Повітряних силах.

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Загалом вдалося знищити 72 ракети, серед яких 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", які були згадані вище.

Нагадаємо, 2 січня голова благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявив, що Україна відбила наймасштабнішу у світі атаку із застосуванням гіперзвукової зброї. За його словами, жодна країна світу ніколи не воювала з такою зброєю і не відбивала такі удари.