Мобільні групи ППО отримали нові приціли: як це допоможе у боротьбі з "Шахедами" (відео)

Військові тепер мають цифрові приціли, які дозволять швидше та простіше наводитись та уражати цілі. Раніше все залежало від навичок стрільця.

Українські мобільні вогневі групи отримали цифрові приціли для донаведення на ціль, що спрощує процес наведення. Про це стало відомо з відео Повітряного командування "Південь".

На відео Повітряні сили показали бойову роботу підрозділу однієї з мобільних груп та зенітних ракетних військ. Більшість "Шахедів" вдалося збити в зоні відповідальності ПК "Південь". На відео також помітно, що військові отримали цифрові приціли, що підвищують їхню ефективність.

Мобільні вогневі групи зазвичай оснащують великокаліберним кулеметом, потужним прожектором, а також тепловізійним прицілом. У "Мілітарному" зазначають, що через це ефективність було не максимальна, бо все впиралось в навички стрільби у конкретного бійця. Завдяки цифровому прицілу цю проблему можна вирішити.

Військові показали процес наведення на ціль з таким пристроєм. Він автоматично захоплює ціль крізь тепловізійну камеру. Таким чином швидкість та ефективність роботи розрахунку значно підвищується. Ціль може знаходитись в зоні ураження лічені секунди. Проте наразі невідомо, чи може прицільний комплекс вносити поправки для ведення вогню по рухомих цілях.

Також у виданні додають, що окрім кулеметів мобільна група може мати ПЗРК радянського чи західного зразка. Волонтери їх додатково дооснащують тепловізійними прицілами для роботи в темну пору доби.

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