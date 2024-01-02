"Засвітили" роботу ППО: СБУ демонтувала вебкамери в Києві (відео)

Російські спецслужби зламали дві роботизовані онлайн-камери зовнішнього спостереження у столиці. Таким чином ворог збирав дані для підготовки та коригування ударів по Києву, розповіли в СБУ.

Служба безпеки України (СБУ) демонтувала вебкамери, які транслювали роботу протиповітряної оборони та локації критичної інфраструктури Києва під час повітряної атаки Збройних сил Російської Федерації 2 січня. Про це повідомили в пресслужбі СБУ в Telegram.

"СБУ заблокувала вебкамери, які "засвітили" роботу ППО під час ракетної атаки РФ на Київ 2 січня", — йдеться у повідомленні.

Дві роботизовані онлайн-камери зовнішнього спостереження були зламані російськими спецслужбами, аби шпигувати за ЗСУ в Києві. Зокрема, один із пристроїв перебував на балконі багатоквартирного будинку та використовувався місцевим ОСББ для моніторингу прибудинкової території. Проте через хакерський злам противник отримав віддалений доступ до управління цією вебкамерою. Російські спецслужби змінювали кут огляду та під’єднали її до стрімінгової платформи в YouTube.

У результаті росіяни приховано фіксували всю візуальну інформацію в діапазоні роботи камери. Також ще один пристрій було заблоковано в одному з житлових комплексів столиці, мешканці його використовували для нагляду за прибудинковим паркінгом.

Кіберфахівці СБУ зазначили, що окупанти віддалено керували цією вебкамерою для прихованої фіксації прилеглої території, зокрема й об’єктів критичної інфраструктури.

"За наявною інформацією, за допомогою цих камер агресор збирав дані для підготовки і коригування ударів по Києву", — розповіли в СБУ.

Наразі тривають комплексні заходи для нейтралізації нових спроб противника вести розвідувально-підривну діяльність через онлайн-камери.

Від початку повномасштабного вторгнення кіберфахівці СБУ заблокували роботу близько десяти тисяч ІР-камер, їх росіяни могли використати для коригування ракетних ударів по Україні.

Нагадаємо, вранці 2 січня російські військові завдали масованого ракетного удару по Києву. За даними КМВА, по столиці хвилями випустили крилаті ракети типу Х-101/Х555/Х-55 та аеробалістичні ракети "Кинджал". Сили ППО збили понад 60 крилатих ракет та близько десяти "Кинджалів".

За словами українського волонтера, голови фонду "Повернись живим" Тараса Чмута, вранці 2 січня Україна відбила масовану ракетну атаку із застосуванням великої кількості балістичних ракет. Він наголосив, що жодна країна світу не воювала з подібною зброєю.