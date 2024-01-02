Двома прямим влучаннями: ЗСУ знищили новий комплекс "Ястреб-АВ" РФ вартістю $250 млн (відео)

Модель комплексу росіяни демонстрували на форумі "Армия-2022". Його випробування завершили тільки 2022 року.

На Херсонщині за допомогою американської реактивної установки М142 HIMARS українські бійці знищили новітній російський комплекс артилерійської розвідки "Ястреб-АВ". Сили оборони надали відеопідтвердження цього факту.

Військові 73 Морського центру СпО та 140 батальйону застосували HIMARS для знищення, а вогонь по комплексу корегували за допомогою розвідувального безпілотника, який слідкував за росіянами.

Випробування комплексу було завершено на початку 2022 року, а на бойове озброєння окупантів, згідно з повідомленнями росЗМІ, він став лише кілька днів тому

Скільки коштував росіянам новенький "Ястреб-АВ"

Раніше МО РФ відзвітували, що російська армія отримала на озброєння комплекс артилерійської розвідки 1К148 "Ястреб-АВ".

Радіолокаційний комплекс з фазованими антенними решітками здатний в автоматичному режимі відстежувати траєкторію снарядів, випущених артилерією супротивника, визначаючи точні координати позицій. Його вартість за попередніми оцінками може сягати 250 мільйонів доларів.

"Ястреб АВ" — розробка "Науково-виробничого обʼєднання "Стріла"

Протибатарейні РЛС виявляють ракету або снаряд безпосередньо і по кількох точках траєкторії обчислюють її, визначаючи як розташування вогневої позиції ворога, так і місце падіння снаряда.

Відомо, що "Ястреб АВ" — це розробка "Науково-виробничого обʼєднання "Стріла", яка є частиною концерну "Алмаз-Антей". Комплекс використовують для вирахування позицій артилерії. Публічно її вперше показали у 2017 році, а замовлення на розробку було підписано у 2011 році. Машина базується на колісному шасі БАЗ-6910-025 з колісною формулою 8х8.

Додамо, що влітку 2023-го ЗСУ знищили під Соледаром рідкісну станцію РЛС "Аистенок", яка мала виявляти важку бронетехніку та артилерію.

Тоді ж спецпідрозділ СБУ підбив російську РЛС "Подлет", яка має слугувати цілевказанням для засобів ППО.