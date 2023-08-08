ЗСУ знищили рідкісну російську станцію РЛС "Ястрєб АВ", – Тарнавський

Новітня станція розроблялася з 2011 року. Вона мала вираховувати позиції української артилерії для контрбатарейної боротьби.

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Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що Сили оборони знищили російську РЛС "Ястрєб АВ". Про це він написав у телеграм-каналі.

За минулу добу українські війська мали успіхи на Таврійському напрямку. Артилерія виконала 1508 вогневих завдань й за добу було знищено 94 окупанти, ще 162 отримали поранення. Також Сили оборони знищили 18 одиниць техніки:

3 бойових броньованих машини;

8 артсистем та мінометів;

1 гелікоптер Ка-52 "Алігатор";

1 БПЛА;

4 автомобілі;

1 станція РЛС "Ястрєб АВ".

Що відомо про станцію "Ястрєб АВ"?

"Ястрєб АВ" — це розробка "Науково-виробничого обʼєднання "Стріла", яка є частиною концерну "Алмаз-Антей". Комплекс використовують для вирахування позицій артилерії. Публічно її вперше показали у 2017 році, а замовлення на розробку було підписано у 2011 році. Машина базується на колісному шасі БАЗ-6910-025 з колісною формулою 8х8.

Макет "Ястрєб АВ"

Установка має вираховувати координати, з яких ворожа артилерія запускає снаряди. В російських ЗМІ писали, що характеристики машини невідомі. Проте "Ястрєб АВ" мав би замінити у війську РЛС "Зоопарк", яку ще у 2017 році називали "значно застарілим". Тодішній замміністра оборони Дмитро Булгаков заявляв, що "Ястрєб" буде кращим за всі російські та закордонні аналоги.

Нагадаємо, 25 липня ЗСУ знищили під Соледаром рідкісну станцію РЛС "Аистенок", яка мала виявляти важку бронетехніку та артилерію.

22 липня спецпідрозділ СБУ знищив російську РЛС "Подлет", яка має слугувати цілевказанням для засобів ППО.