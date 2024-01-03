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В Криму прогриміли вибухи: окупанти заявили про ракетну атаку (фото)

Анастасiя Андрусяк
Фото: Соцмережi | На півострові було чути вибухи

За даними моніторингових каналів, жителі сіл Фруктове і Верхньосадове бачили яскравий спалах у районі військового аеродрому "Бельбек".

У ніч на 3 січня на території тимчасово окупованого Кримського півострова прогриміли вибухи. Про це повідомив радник міського голови міста Маріуполь Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

За даними Андрющенка, вибухи прогриміли в селищі Тургенєве під Бахчисараєм і в Сімферополі. Чиновник зазначив, що в Севастополі відчувалася вибухова хвиля, а в районі мису Фіолент було видно, як підіймається дим.

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Моніторинговий Telegram-канал "Кримський вітер" повідомив, що після двох сильних вибухів над Севастополем можна було помітити дим. За словами передплатників каналу, в одному із севастопольських мікрорайонів, на вулиці Жидилова, вилетіло скло, а в Бахчисараї "тремтіли будинки".

Автори каналу також зазначили, що удару могли завдати по аеродрому "Бельбек", який окупанти використовують у військових цілях, однак ця інформація потребує підтвердження. Пізніше на каналі повідомили, що жителі сіл Фруктове і Верхньосадове бачили в районі аеродрому яскравий спалах.

Вибухи в Криму: що говорять окупанти

Окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що над акваторією Чорного моря було збито ракету. Він також заявив із посиланням на рятувальну службу, що пошкоджень інфраструктури не зафіксовано.

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У Міноборони Росії ніяк не прокоментували інцидент.

Нагадаємо, 2 січня представники Військового руху українців і кримських татар повідомили, що партизани передали Силам оборони України координати систем ППО, розташованих поблизу Кримського мосту.

Раніше, 30 грудня, партизани "Атеш" повідомили, що українське підпілля провело комплексну розвідку в тимчасово окупованому Євпаторійському районі в Криму. Передбачається, що на території старого санаторію може бути розташований особовий склад ЗС РФ.