Гроші в обмін на життя: як 18-річного студента з Маріуполя прагнуть визволити з полону

У лютому 2023 року з Червоного Хреста Ользі Новіковій прийшло підтвердження, що її син, Олексій Новіков, перебуває у полоні, проте де саме, невідомо. Мати знайшла свого сина, але вони поки що не разом — Ольга не втрачає надію і чекає на обмін.

Маріупольський студент-політолог Олексій Новіков у перші дні повномасштабного вторгнення добровільно вступив до лав Тероборони і захищав своє рідне місто від російських окупантів. Про те, як він потрапив у полон і як його намагаються визволити, розповідає на Громадському радіо його мама, Ольга Новікова.

"Маленький, але зі стрижнем", — так говорить Ольга Новікова про свого 18-річного сина, який потрапив у полон у квітні 2022 року. Як згадує мати Олексія, він дізнався про Тероборону ще до повномасштабної агресії, але оскільки ні в школі, ні в університеті військової підготовки не було, він дуже прагнув потрапити до ТрО. Вона навіть сама допомагала йому, бо розуміла, що син все одно піде, особливо в час, коли реально потрібно захищати свою батьківщину.

Як все починалося

"Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Олексій почав шукати, як можна туди потрапити. Згодом у Facebook ми знайшли контакти Донецької обласної тероборони і там нам пояснили, як долучитися. 25-го уранці він пішов, я його благословила, допомогла йому зібрати речі. Знаєте, як у шкільний табір збирають дітей — зубна паста, зубна щітка, шкарпетки — щоб нічого не забув", — розповідає Ольга.

Вона весь час чекала, що Олексій прийде додому, і вони разом зможуть евакуюватися. Але, на жаль, цього не сталося. Їй довелося виїжджати, поки росіяни випускали маріупольців, бо мала відповідальність за бабусю і невістку. Новікова шукала сина по місту, але Тероборона була розкидана по всьому Маріуполю маленькими групами, які навіть не знали один одного. І мати виїхала.

Як згодом дізналася Ольга, хлопці разом з Олексієм чекали, що їх врятують. Він навіть запропонував матері у соцмережі автівку для евакуації, але вона вже не знадобилась.

"Син писав, що вже дуже важко — ховатися вже майже ніде, будинки всі розбиті, росіяни їх постійно вираховують. Вони всі чекали, що прийде допомога і їх врятують. Я чула, як хлопці говорили, що готуються до деокупації. У них була надія. Це був останній раз, коли ми спілкувалися", — розповідає Ольга.

Головне — не припиняти пошуки

Новікова додає, що довго не хотіла вірити, що Олексій зник без вісті чи потрапив у полон. Але у найстрашніше довелося повірити, коли Новіковій надіслали відео допиту сина з попередженням: якщо до ранку не буде 5000 євро, то вона отримає відео страти її сина.

"Я збирала ці гроші по друзях, по всьому світу. Це були гроші в обмін на життя", — наголошує жінка.

А потім Ольга Новікова почала боротися за сина.

"По всіх документах мій син проходить як полонений з лютого 2023 року", — підкреслює мати.

Новікова розповідає, що в Україні відкрито кримінальну справу, ведеться розслідування, але поки що немає якоїсь чіткої інформації, тим більше, що справу передавали з одного району в інший, з однієї області — в іншу.

Жінка самостійно знайшла виходи і на журналістів, які мають зв’язки з Росією, і на російських та українських правозахисників. Вони допомогли їй писати листи всюди, куди тільки було можливо — до Слідчого комітету РФ, різних органів "ДНР", Міноборони. Зверталася до Міжнародного комітету Червоного Хреста — в їх представництва у Женеві, Німеччині, Україні.

Нарешті у лютому 2023 року з Червоного Хреста прийшло підтвердження, що Олексій Новіков перебуває у полоні, проте де саме, невідомо. Мати знайшла свого сина, але вони поки що не разом — Ольга має надію і чекає на обмін.

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