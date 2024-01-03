Обстріл Харкова: російські окупанти вдарили ракетою по школі (фото)

За інформацією журналістів, на місці вибуху утворилася воронка діаметром близько десяти метрів. У найближчих приватних будинках побило вікна.

Увечері 2 січня Збройні сили Російської Федерації завдали ракетного удару по Харкову. Про це написав голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

Чиновник повідомив, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема навчальний заклад.

Пізніше чиновник додав, що російські окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300. Інформації про можливих постраждалих поки що не надходило.

Як повідомляє "Суспільне", російська ракета влучила по одній зі шкіл Основ'янського району, внаслідок чого частина двоповерхової будівлі обвалилася. У сусідніх приватних будинках побило вікна.

ЗМІ пишуть, що на місці удару утворилася воронка діаметром близько десяти метрів. Яма наповнилася водою, у зв'язку з чим рятувальники зробили припущення, що російський снаряд пошкодив підземний водопровід.

Нагадаємо, вранці 2 січня російська ракета влучила в один із лікувальних закладів міста, де проходили реабілітацію травмовані та поранені українські захисники. Залишок російської ракети з бойовою частиною застряг у підлозі першого поверху медичного закладу.

Крім того, через російський обстріл 2 січня в Солом'янському районі Києва повністю зруйновано сім квартир, ще понад 300 — пошкоджено. За словами прессекретаря ДСНС Олександра Хорунжого, ЗС РФ здійснили одну з найбільших атак від початку повномасштабної війни.