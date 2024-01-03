Небо не закрите на 100%: ЗС РФ змінили тактику обстрілів України, — експерт

За словами голови Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, російські загарбники намагаються встановити, як переміщалися засоби ППО України. Експерт не виключає, що нещодавні масовані удари можуть бути підготовкою до чергової атаки.

Уранці у вівторок, 2 січня 2024 року, російські окупанти здійснили черговий ракетний удар по Україні. При цьому вони внесли низку змін у тактику атаки. Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі"24 каналу".

"Крім Києва, ракети також летіли на інші українські міста, було розосередження. Цього разу фактично Київ і Харків зазнали найбільшого удару, атака була концентрованою", — наголосив він.

Він додав, що російські ракети проводили маневри з метою обійти українську протиповітряну оборону. За словами Мусієнка, ЗС РФ прагнули з'ясувати, яким чином здійснювалося пересування засобів ППО.

"Вони намагаються встановити, як передислоковувалися наші засоби ППО, що відбувалося — це було підготовкою до наступної атаки", — констатував Мусієнко.

За словами експерта, 2 січня 2024 року було використано комбінований метод атаки, який включав у себе концентрацію сил у певному напрямку, застосування різноманітних видів озброєння і ракет, здатних швидко змінювати свій курс.

Він зазначив, що Україна наразі не має здатності повного перехоплення всіх засобів повітряної атаки. Наприклад, у Харкові зафіксовано значні руйнування внаслідок вибухів — це місто зазнає щоденних обстрілів з боку противника через своє близьке розташування до кордону.

"Ворог спричинив певні негативні наслідки. На жаль, постраждали люди, є загиблі, але все ж таки це не ті наслідки, які могли б статися, якби ми не мали тих засобів, які маємо, а українська ППО не відпрацювала так добре", — зазначив Мусієнко.

Таким чином, за його словами, не можна стверджувати, що повітряний простір над Україною повністю закрито на 100%. Наразі відсутня можливість досягнення повного захисту через брак систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Росія, обстрілюючи Україну ракетами, чинить свідомий масштабний злочин геноцидного типу, який мають зафіксувати міжнародні спільноти, а також відповідні юридичні інстанції.

Представник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що вже за кілька днів Росія знову може завдати масованого ракетного удару по Україні. Так, щоб підготуватися, окупантам треба 4 дні.

2 січня в Інституті гідробіології НАН України заявили, що внаслідок ракетного терору Росії загинула викладачка університету "Києво-Могилянська Академія" Людмила Шевцова. 2 лютого жінці мало виповнитися 85 років.

Унаслідок ракетної атаки російських окупантів у вівторок вранці, 2 січня, постраждала 89-річна актриса Харківського академічного драматичного театру Вікторія Тимошенко.