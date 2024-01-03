"Атеш" розвідав озброєння військової частини ЗС РФ в Московській області (фото)

Партизани зафіксували повну номенклатуру техніки, яку активно відновлюють для передачі на Донецький напрямок.

Українське підпілля розвідало озброєння військової частини в місті Ногінськ, що в Московській області. Про це у середу, 3 січня, повідомили в партизанському русі "Атеш" в Telegram.

Агент партизанів, який нещодавно призвався на службу в цю військову частину, проводить розвідку та добуває інформацію про техніку й озброєння підрозділу.

За інформацією у дописі, відповідна військова частина знаходиться за адресою Електростальське шосе, 8.

Підпілля зафіксувало повну номенклатуру техніки, яка зберігається в частині. Агент повідомив, що її активно відновлюють для передачі на Донецький напрямок.

Точні координати парку відновлених БМП партизани передали Силам оборони України.

Нагадаємо, 2 січня у русі "Атеш" повідомили, що партизани передали Силам оборони України координати систем ППО, розташованих поблизу Кримського мосту.

Також 2 січня українське підпілля виявило військову техніку Збройних сил Російської Федерації на залізничній станції в тимчасово окупованому Октябрському в Криму.

30 грудня в партизанському русі "Атеш" у Telegram повідомили, що партизани провело комплексну розвідку в тимчасово окупованому Євпаторійському районі в Криму. За їхніми словами, на території старого санаторію може бути розташований особовий склад Збройних сил Російської Федерації.