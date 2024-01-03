Вибухи в Курській області: у регіоні частковий блекаут через пошкодження електропідстанції

За словами очільника області Романа Старовойта, у Желєзногорську через перепад напруги та гідроудару стався порив теплотраси. Опалення немає в 17 багатоквартирних будинках 14-го мікрорайону.

Росіяни заявили про нібито обстріли з боку Збройних сил України Курської області. Під час "повітряної атаки" було пошкоджено підстанцію. Про це в середу, 3 січня, повідомив губернатор області Роман Старовойт у Telegram.

"У Желєзногорському районі після повітряної атаки з боку ЗСУ пошкоджено підстанцію", — ідеться в повідомленні.

Старовойт стверджує, що в житлових будинках кількох населених пунктів сталося відключення електрики.

"Іде підключення за резервною схемою. Роботи аварійних бригад продовжуються", — наголосив російський чиновник.

У Курській області заявили про нібито обстріл електропідстанції

За словами губернатора, у Желєзногорську через перепад напруги та гідроудару стався порив теплотраси. Він зазначив, що опалення немає в 17 багатоквартирних будинках 14-го мікрорайону.

"Наслідки атаки усуваються. На моє доручення на місце виїхав міністр ЖКГ та ПЕК Курської області Олександр Мулевін", — наголосив Старовойт.

Нагадаємо, 2 січня мер Бєлгорода Валентин Демидов повідомив, що в місті зростає напруга. Влада готується до нових обстрілів. Призупинили роботу великих торгових центрів.

31 грудня та 1 січня в Бєлгородській області скаржилися на обстріли й атаку БПЛА. Відомо про загибель прикордонника й декількох військових.

2 січня в російському Бєлгороді знову лунали вибухи й оголосили повітряну тривогу. Губернатор регіону закликав росіян не підходити до вікон і спуститися в укриття.