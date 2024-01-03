Люди, гроші, виробництво: як Україні зробити прорив у сфері БПЛА (відео)

Експерт у сфері дронобудування Валерій Яковенко зауважив, що ворог, агресор Росія, має певну імпортну складову у своїх безпілотниках, але в Україні є доступ до найсучасніших технологій і відбувається трансформація бізнесу.

Україна має всі шанси утримати дронову перевагу і навіть здійснити прорив у сфері виробництва безпілотних літальних апаратів. Таку думку висловив Валерій Яковенко співзасновник DroneUA в інтерв'ю для ютуб-каналу "Ми — Україна".

За словами експерта, перевага у сфері військових безпілотних технологій уже на боці України, оскільки у нашої країни більше обладнання, більше операторів дронів, а також систематизовано процеси розроблення і виробництва БПЛА. Серед складнощів, з якими країна стикається просто зараз, Валерій Яковенко назвав проблеми з імпортом компонентів і кількістю залучених до виробничих процесів інженерів. Однак це не показник того, що Україна програє країні-агресору Росії в застосуванні безпілотних технологій на полі бою.

"Якщо ж ми говоримо про нашого противника, то всі знають, наскільки там люблять знімати пафосні відео, за фактом не маючи нічого. І все те обладнання (безпілотники, — ред.), про яке зараз говорять у пропагандистських медіа, вони мають певну імпортну складову. Це виробництво, яке не можна масштабувати через те, що країна перебуває під санкціями", — пояснив співзасновник DroneUA.

Він особливо підкреслив, що в Україні склалася прямо протилежна ситуація: має доступ до найсучасніших технологій і саме зараз відбувається трансформація бізнесу, формується велика кількість кластерів різних підприємств, які виготовляють певні нішеві елементи для українських дронів.

"І це тільки початок технологічної революції. Україна повинна отримати "відрив" і для цього потрібні і люди, і відкриття нових виробничих лінійок, і фінанси. Негативний момент у тому, що у ворога є більше грошей. Обходячи санкції, Росія своїм попитом підвищує ціни на глобальні компоненти, які так необхідні українським виробникам дронів", — зазначив Валерій Яковенко в розмові з інтерв'юером.

Експерт у сфері БПЛА також висловив думку, що Україна цілком здатна здійснити "дроновий прорив", хоча зараз і складається враження, що час грає проти нас.

"Обсяг дронів, який назвав наш президент, у 2024 році буде перевищено в рази. Тому що жодного мільйона дронів, які виробить Україна, не буде достатньо, тому що інтенсивність використання такого обладнання у нас настільки висока, що нам потрібно не менше 30 млн, якщо ми говоримо про перспективи", — спрогнозував він.

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Нагадаємо, під час своєї підсумкової пресконференції у 2023 році президент України Володимир Зеленський розповів про виробництво БПЛА в Україні. Глава держави висловив упевненість, що в країні вироблять мільйон дронів у 2024 році.

Нагадаємо, дещо раніше Валерій Яковенко назвав умови, за яких Україна може виготовити навіть понад 1 млн дронів у 2024 році. Крім того, говорячи про виготовлення безпілотників, які можуть працювати на відстані понад 100 кілометрів, співзасновник DroneUA згадав, що в нашій країні випуском таких дронів можуть займатися близько 200 виробників.