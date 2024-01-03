"Брат воює і цього достатньо": чоловік ухилився від служби та сів за ґрати

У суді чоловік визнав вину та сказав, що боявся прийти до військкомату, оскільки його могли розподілити близько до зони бойових дій, де служить його брат.

На Львівщині суд посадив за ґрати чоловіка, який ухилився від мобілізації через те, що його брат все служить та, на його думку, цього достатньо. Про це йдеться у вироку Стрийського міськрайонного суду Львівської області.

Зазначається, що чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Після цього він отримав повістку, згідно з якою відразу на наступний день мав з'явитися у військкомат, однак цього не зробив.

У суді ухилянт визнав свою вину у скоєному. Він пояснив, що боявся прийти до військкомату, оскільки його могли розподілити близько до зони бойових дій, де вже понад рік проходить службу його брат.

Чоловік розповів, що родичів у них немає, а батьки давно померли, відтак відповідний обов’язок виконує його брат і "цього є достатньо". Серед іншого, після отримання повістки він не з’явився у визначений час оскільки сильно боявся.

Ухилянт просив не ув’язнювати його, а призначити альтернативне покарання, аби він міг бути корисний державі у якийсь інший спосіб.

Обираючи покарання суд врахував, що чоловік визнав свою провину, однак він щиро не розкаявся у скоєному. Його визнали винним в ухиленні від призову та призначили 3 роки ув’язнення.

Нагадаємо, на Волині судили чоловіка, який не з’явився до військкомату через те, що перебував у стані алкогольного сп’яніння. Він попросив суд не позбавляти його волі та дати можливість піти на службу до ЗСУ.

Також у Рівненській області чоловік відмовився від повістки, оскільки має проблеми зі здоров’ям, а у його дружини були складні пологи та вона проходить лікування.