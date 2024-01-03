На Миколаївщині чоловік задля розваги під час тривоги запустив феєрверк (фото)

У поліції повідомляють, що інцидент стався у ніч на 3 січня. В Україні діє заборона на використання піротехніки, відтак за скоєне зловмиснику загрожує до 5 років обмеження волі. Наразі йому оголосили підозру.

У Миколаївській області правоохоронці затримали чоловіка, який під час тривоги попри заборону запустив феєрверк у місті Снігурівка. Про це повідомляють у пресслужбі поліції.

За інформацією правоохоронців, виклик до них надійшов у ніч на 3 січня о 3:20 годині. За вказаною адресою приїхала слідчо-оперативна група та виявила чоловіка, який запустив феєрверк.

Зловмисником виявився місцевий мешканець, якому 36 років. Зазначається, що він був п’яним та пояснив запуск феєрверку під час під час повітряної тривоги тим, що хотів розважитися.

Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція

Коробку від використаного феєрверка поліцейські знайшли неподалік будинку, де проживає чоловік.

Повідомляється, що виявленому зловмиснику оголосили підозру у хуліганстві. За вчинене його можуть обмежити волі до 5 років.

У поліції нагадують, що у всіх областях України заборонено продавати та використовувати піротехнічні засоби та за це передбачається кримінальна відповідальність.

Запуск феєрверків у новорічну ніч

Варто додати, що за останній час це вже не перший раз, коли правоохоронці отримають виклик про запущений салют або ж феєрверк.

Так, у поліції Харківщини повідомляли, що невідомі запустили феєрверк у новорічну ніч. Прибувши на виклик правоохоронці виявили у місцевому парку установку для запуску феєрверка. За попередньою інформацією, зловмисники запустили його дистанційно за допомогою пульта.

Також поліцейські розшукали порушників, який запустили феєрверки у новорічну ніч у Черкасах та Чернігові. Зокрема, у Чернігові правопорушники не захотіли відчиняти двері правоохоронцям, відтак їх довелося вибити.

У Черкасах повідомлялося, що попри заборону феєрверк запустив громадянин Росії, на нього поскаржилися сусіди.

Нагадаємо, під час дії воєнного стану в Україні заборонено використовувати піротехніку. За недотримання цієї заборони порушники можуть заплатити до 34 тисяч гривень штрафу, або ж бути ув’язненими. До прикладу, у лютому минулого року в Одесі за використання феєрверків чоловіка посадили за ґрати на 5 років та 3 місяців.