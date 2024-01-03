19 повітряних цілей: Наєв розповів, як мобільні вогневі групи відбили атаку РФ на півночі (відео)

Мобільні вогневі групи були озброєні ЗРК малої дальності, зенітно-артилерійськими гарматами, ПЗРК й кулеметами, розповів генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Мобільні вогневі групи з протиповітряної оборони знищили 8 з 17 знешкоджених ударних дронів та 11 з 48 збитих крилатих ракет у Північній операційній зоні 2 січня. Про це повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв у своєму Telegram.

"8 з 17 (47%) знешкоджених ударних безпілотних літальних апаратів, а також 11 з 48 (19%) збитих крилатих ракет у Північній операційній зоні – це здобутки мобільних вогневих груп з протиповітряної оборони за 2 січня", — сказав Сергій Наєв.

Він зазначив, що мобільні вогневі групи були озброєні зенітно-ракетними комплексами малої дальності, зенітно-артилерійськими гарматами, переносними зенітно-ракетними комплексами та великокаліберними кулеметами.

"Щиро дякую вам, хлопці, за неймовірну мужність та відданість своїй справі! Завдяки вам ми змогли зміцнити наш повітряний щит і тим самим врятувати тисячі життів наших цивільних громадян. Кожна родина, кожна жива душа дякує вам за ваш захист. Пишаюся кожним з вас!" — наголосив він.

Сергій Наєв додав, що наша спільна мета — це захистити кожного українця від російського терору, зокрема заради цього кожного дня та ночі військові й надалі стоятимуть пліч-о-пліч.

ЗС РФ обстріляли Україну 2 січня

Вранці 2 січня Збройні сили Російської Федерації атакували мирні міста України, ворог застосував ракети та ударні дрони. Зі слів голови фонду "Повернись живим" Тараса Чмута, українська ППО відбила масовану ракетну атаку із застосуванням великої кількості балістичних ракет. Він наголосив, що жодна країна світу не відбивала такі атаки. У Повітряних силах розповіли, що окупанти випустили по Україні 99 цілей, з них 72 були знищені ППО.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що окупанти випустили по Україні десять аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", українська ППО збила всі ці цілі.