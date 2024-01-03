"Згрібають у мішки": киянка показала, що залишилось від квартири в епіцентрі удару РФ (фото)

Сім'я киян втратила усе майно у квартирі, постраждалій від удару росіян. Жінка шукає обручку, щоб мати кошти на утримання двох дітей.

Внаслідок російського ракетного обстрілу України 2 січня у Києві повністю знищена квартира киянки, яка проживала там з двома дітьми та свекрухою. У квартирі згоріли усі речі: замість меблів, книг та одягу — купи попелу. Про наслідки удару РФ для квартири, яка опинилась біля епіцентру вибуху, ідеться у дописі користувачки Facebook Аліни Боднар.

Аліна Боднар розповіла про ситуацію, у якій опинилась жителька Києва Вікторія, матір двох дівчаток віком 6 та 13 років. Квартира, у якій проживала сім'я, розташована на третьому поверсі і потрапила в епіцентр падіння російської ракети у одному з районів столиці. Зараз волонтери згрібають лопатами те, що лишилось після удару РФ.

"Зараз їх дім, все нажите роками, ми згрібаємо лопатами в будівельні мішки. Нічого не лишилося", — написала авторка допису.

На світлинах з місця подій — Вікторія, яка прийшли в квартиру, щоб відшукати хоча б щось уціліле. Поруч з нею — залишки чогось схожого на канапу чи ліжко: обвуглені рештки складно ідентифікувати. Жінка шукає обручку, щоб віднести її у ломбард і отримати хоча б якісь кошти на проживання, пояснюється на Facebook.

Власниця квартири Вікторія, постраждала від обстрілу РФ 2 січня Фото: Facebook / Alina Bodnar

На іншій парі світлин — попіл, в який перетворились речі у квартирі. На вікнах не залишилось ні сліду рами чи шибок. Впізнаються лише поодинокі предмети — наприклад, табуретка, залишки поличок, книжки.

Обгоріла кімната у Києві після удару РФ 2 січня Фото: Facebook / Alina Bodnar Попіл і почорнілі речі у квартирі в Києві після обстрілу РФ 2 січня

Також можна побачити, як виглядає будинок у Києві ззовні. Видно, що знищено усі квартири частини під'їзду з 1 по 9 поверх.

Будинок у Києві після удару РФ 2 січня Фото: Facebook / Alina Bodnar

Зі слів авторки допису, дівчатка телефонують матері і запитують, чи хоча б щось уціліло. Бабусі після російського обстрілу стало недобре — до неї викликали швидку допомогу. Сім'я потребує допомоги, написала Аліна, і залишила номер рахунку, на який можна перерахувати кошти.

Обстріл України — деталі удару 2 січня

Зазначимо, 2 січня ЗС РФ атакували України двома хвилями. Спершу запустили 35 дронів-камікадзе Shahed-136 — про це під ранок повідомили Повітряні сили ЗСУ. Російські безпілотники атакували Київщину та Харківщині: по ходу атаки їх знищували мобільні вогневі групи і знищили усі. Близько 6-ої почалась ракетна атака. Російські літаки, кораблі, пускові установки запустили більш як 70 ракет різних типів: Х-101, "Кинджали", "Калібри", "Іскандери" (або С-300 чи С-400). В підсумку майже з усіма цілями справились сили ППО, але були пошкодження у Києві та Харкові внаслідок падіння уламків та влучань.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що постраждали майже усі райони правобережжя столиці. У Солом'янському районі зона ураження — посеред житлового кварталу: там почалась пожежа у багатоквартирному будинку. Також палало у складських приміщення, магазинах тощо. Загинуло двоє осіб, кілька десятків травмовано.

Мер Харкова Ігор Терехов також повідомив про постраждалих, які потрапили під удар у одному з центральних районах. Зі слів посадовця, загинуло двоє осіб, поранено — близько 40.

Нагадуємо, 3 січня аналітики Великої Британії пояснили, чому РФ перестала бити по енергетичній інфраструктурі України. На їхню думку, ворог сконцентрувався на оборонних підприємствах, бо готується до тривалої війни. Цього ж дня командувач Об'єднаними силами генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, скільки цілей вдалось знищити мобільним вогневим групам на півночі України.