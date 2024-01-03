У ВМСУ розповіли, чому РФ не використовувала кораблі під час ракетних атак (відео)

Капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук повідомив, що військово-морська база з ракетним озброєнням для флоту РФ розташувалася в окупованому Севастополі.

У Чорноморського флоту РФ спостерігаються великі проблеми з логістикою. Саме тому Росія не використовувала кораблі під час ракетних атак на Україну 29 грудня і 2 січня. Про це розповів речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону.

За його словами, 3 січня в акваторії Чорного моря ракетоносіїв Росії не було зафіксовано, хоча погодні умови сприятливі. При цьому і в Чорному, і в Азовському морях помічені російські кораблі, але не ракетоносії.

Плетенчук заявив, що Росія має великі проблеми з логістикою. Так, військово-морська база з ракетним озброєнням для флоту РФ розташувалася в окупованому Севастополі. Наразі немає підтвердженої інформації, що окупанти перемістили ракетне озброєння до Новоросійська.

Плетенчук також зазначив, що проблеми з логістикою у флоту РФ — це наслідок роботи Сил оборони України в Чорному морі.

Дмитро Плетенчук про проблеми РФ у Чорному морі

Нагадаємо, що генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, як мобільні вогневі групи відбили атаку РФ на півночі 2 січня. За його словами, воїни були озброєні ЗРК малої дальності, зенітно-артилерійськими гарматами, ПЗРК і кулеметами.

Крім того, киянка показала, що залишилося від квартири в епіцентрі удару РФ. Так, Сім'я киян втратила все майно у квартирі, що постраждала від удару росіян. Жінка шукає обручку, щоб мати кошти на утримання двох дітей.