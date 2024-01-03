В ВМС України назвали, скільки часу знадобиться для розмінування Чорного та Азовського морів (відео)

Під час роботи фахівцям доводиться бачити зразки озброєння не тільки сучасної війни, але й періоду Першої та Другої світових воєн.

Для розмінування Чорного та Азовського морів після завершення активних бойових дій знадобиться до 5 років. Про це повідомив Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил ЗСУ, в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що масштабна спецоперація з розмінування Чорного та Азовського морів планується. Станом на зараз створено штаб для реалізації необхідних заходів. Військовий назвав терміни розмінування торговельних шляхів, які триватимуть -5 місяців

"Глобальна операція з розмінування – 3-5 років", – пояснив речник ВМС.

Фахівці враховують рівень замінування. Під час роботи доводиться й бачити зразки озброєння з Першої і Другої світових воєн. Відповідно, враховується й ступінь замінованості акваторії з боку РФ, ця робота буде тривати і після проведення операції активної фази.

Плетенчук зазначив, що Росія загалом дещо зменшила інтенсивність мінування. Це відбулося завдяки протидії з боку Сил оборони і безпеки України. Речник наголосив, що ВМС ЗСУ працюють у штатному режимі: очікування, моніторинг, періодичні заходи з розмінування.

"Ця робота буде триватиме й після проведення операції", – додав речник.

Мінування в Україні

В акваторії Чорного моря, як заявив 12 грудня капітан запасу першого рангу ВМС України Андрій Риженко, налічується близько 40 тисяч мін часів минулої війни, а скільки сучасних, від російського агресора, ще треба підрахувати. За його словами, ще до початку широкомасштабного вторгнення російських окупантів у Чорному морі постійно виловлювали німецькі міни часів Другої світової війни, при тому вони були у відмінному бойовому стані.

У листопаді у Херсонській області сапери обстежили майже 20% правобережжя. За інформацією заступниці начальника Херсонської ОВА Ольги Малярчук, тільки минулого тижня сапери знищили понад півтори тисячі вибухонебезпечних предметів. Вона зазначила, що пріоритетом обласної влади був і залишається захист місцевих жителів від російських атак. Тому було здійснено низку кроків щодо відновлення та модернізації систем централізованого оповіщення населення Херсонської області про небезпеку ракетних атак і обстрілів. Роботи проводяться коштом обласних бюджетів.

Нагадаємо, тероборонівці у липні пояснили, чому ЗСУ повільно просуваються на півдні. Російські загарбники намагаються на одній ділянці ставити протитанкові та протипіхотні міни для того, щоб вплинути на роботу саперів, які внаслідок цього не можуть швидко розмінувати територію.