Назавжди 23: на війні загинув український боксер Артем Хан з Миколаєва (фото)

Матір сподівалась, що син живий і перебуває у полоні. Про долю боксера не було відомо майже рік — він рахувався зниклим безвісти.

Боксер з Миколаєва Артем Хан загинув під час бойових дій на сході України. Спортсмен з перших днів війни долучився до лав ЗСУ, зник безвісти під Ізюмом на Харківщині. Були сподівання, що він потрапив у полон. Про долю бійця розповіли на сторінці Facebook порталу Luckypunch.net.

У дописі вказується, що Артем Хан навчався боксу у миколаївській спортивній школі СДЮСШОР №6. Про те, коли відбудеться прощання з бійцем, пізніше повідомить його матір Анна Хан.

Зник безвісти Артем Хан під Ізюмом 30 квітня 2022 року, вказано на порталі з пошуку зниклих безвісти People search. Також уточнили, у якому саме підрозділ 79 ОДШБр воював хлопець — у другому батальйоні п'ятої роти.

Боєць ЗСУ і боксер Артем Хан Фото: people-search.com.ua

На порталі "0512" додали деякі деталі про життя спортсмена. Як з'ясувалось, він народився 6 квітня 2001 року, займався боксом і змішаними бойовими мистецтвами, розповіла його матір у одному з попередніх інтерв'ю. Жінка пояснила, що до війни її син працював у спортивному комплексі 79 окремої десантно-штурмової бригади у Миколаєві. Після початку війни долучився до бойових дій.

Спортсмен з Миколаєва Артем Хан - боксер та боєць змішаних єдиноборство Фото: 0542.ua Боксер Артем Хан та його матір Анна Хан Фото: 0542.ua

Певний час матір сподівалась, що Артем потрапив у полон — вона навіть бачила його прізвище у списках полонених. Однак у 2024 році підтверджено смерть сина.

Зазначимо, раніше Фокус повідомляв про інших загиблих спортсменів. Наприклад, 17 листопада стало відомо про смерть марафонця Сергія Іваненка, якого росіяни убили під Авдіївкою на Донеччині. Також у листопаді помер чемпіон з кікбоксингу Сергій Лисюк: він отримав поранення, від яких не зміг одужати. Тоді ж в Міністерстві молоді та спорту розповіли про долю іншого боксера — Івана Силтисіка. Боєць воював під Києвом та на Донеччині у складі 10 штурмової бригади "Едельвейс".

Загалом на війні в Україні загинуло близько 400 спортсменів — про них пишуть на спеціалізованому порталі "Ангели спорту". Фокус підготував матеріал про 11 з них: боксерів, футболістів, стрільців тощо.

Тим часом є група спортсменів, які виїхали за кордон під час війни і не повернулись. Станом на кінець листопада таких людей було 304, вказується у звіті Мінспорту.