У районі Вербового українські воїни покращили тактичне становище, – спікер ЗСУ (відео)

Російські окупанти, як зазанчив речник Об'єднаного пресцентру сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун, мають плани у Запорізькій області відбити все, що було втрачено.

На території Запорізької області, в районі Вербового, українські захисники покращили своє тактичне становище, великого прориву немає. Подробиці повідомив речник Об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

Наразі триває активна робота українських підрозділів та ворожих сил щодо подальших дій у районі Роботиного. Російські окупанти мають плани відбити все, що було втрачено. З його слів, є усі ознаки того, що ворог має намір не зменшувати зусиль щодо наступів.

"Це деяке покращення тактичного положення, тобто якогось великого прориву немає", – пояснив він.

Штупун прокоментував ситуацію й на Авдіївському напрямку. З його слів, здебільшого в російських наступах беруть участь слабо навчені окупанти. Ворог й надалі намагається тиснути кількістю.

"Наскільки ми бачимо, сил для цього в них наразі немає", — констатував він.

Ситуація на Запоріжжі від Генштабу ЗСУ

На Запорізькому напрямку, як йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ, Сили оборони України відбили атаку противника неподалік Роботиного Запорізької області. У районі Вербового українські війська просунулися вперед, змусивши росіян покинути деякі позиції.

Нагадаємо, 2 січня російську БМД ефектно знищили під Вербовим. Долучилися до знищення техніки бійці Нацгвардії. БМД-4М із піхотою повітряно-десантних військ потрапила під скид гранати, роботи гармати, а також наїхала на міну. Над знищенням ворожої техніки, як відбулося Новопрокопівка–Вербове на Запорізькому напрямку, працювала 15-та бригада Нацгвардії України "Кара-Даг".