Брала участь третя сторона: Буданов розповів деталі обміну військовополонених (відео)

В Україну повернулися 230 військовополонених, серед яких бойовий медик, захисники острова Зміїний, Чорнобильської АЕС, "Азовсталі", прикордонники, поліцейські, нацгвардійці, бійці ЗСУ. Серед звільнених немає жодного бійця "Азову".

В обміні військовополоненими, який відбувся 3 січня 2024 року, участь брала третя сторона. Про це одразу після обміну повідомив очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов.

За його словами, між РФ і Україною тривали важкі перемовини щодо останнього обміну.

"Сьогодні нарешті через значний проміжок часу нам вдалося провести дуже складний обмін. Сьогодні в Укаїну повернулися 230 військовополонених, серед яких бойовий медик, захисники острова Зміїний, Чорнобильської АЕС, які в полоні з перших днів повномасштабного вторгнення, з "Азовсталі", прикордонники, поліцейські, нацгвардійці, Збройні сили", — розповів Буданов.

Він додав, що цей обмін готувався дуже довгий час, а участь у ньому брала третя сторона.

"Організацією цього процесу займалася третя строна — Об'єднані Арабскі Емірати. З її допомогою разом ми змогли це зробити", — сказав очільник ГУР.

В Міноборони РФ теж повідомили про участь ОАЕ в обміні.

"Внаслідок складного переговорного процесу з підконтрольною київському режиму території повернуто 248 російських військовослужбовців. Повернення російських військовослужбовців із полону стало можливим завдяки посередницькій участі гуманітарного характеру Об'єднаних Арабських Еміратів", — йдеться в повідомленні.

Майор ЗСУ та заступник командира 3 ОШБр Максим "Мосе" Жорін у своєму Telegram-каналі повідомив, що серед звільнених бійців немає жодного з підрозділу "Азов".

"Радий за тих, хто сьогодні повернувся з полону. Але майте на увазі — серед них немає жодного азовця, які перебувають на ворожій території в "особливих", найбільш жорстоких умовах", — заначив він.

До цього останній обмін відбувся 7 серпня 2023 року. З того часу Росія не погоджувалася повертати наших додому.

Нагадаємо, що бійці ЗСУ врятували дроном українського військовополоненого. Вони вивели його з ворожого окопу в безпечне місце.

Раніше повідомлялося, що з полону РФ намагаються визволити маріупольського студента-політолога Олексія Новікова, який у перші дні повномасштабного вторгнення добровільно вступив до лав Тероборони і захищав своє рідне місто від російських окупантів.