"Перевага стане очевидною": РФ може атакувати Європу в найближчі кілька років, — Туск

За словами польського прем'єра, майже вся російська економіка перейшла на систему військового переозброєння, а ЄС у цьому плані "сильно відстає".

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що Російська Федерація може безпосередньо атакувати країни Європейського Союзу, якщо відчує свою військову перевагу. Про це глава польського уряду сказав під час пресконференції 3 січня, пише Rzeczpospolita.

Журналісти запитали у Туска, чи буде Варшава подавати заявку на посилення сил НАТО на східному фланзі Альянсу і збільшувати витрати на оборону після того, як одна з російських ракет перебувала в повітряному просторі Польщі протягом кількох хвилин.

У відповідь польський прем'єр повідомив про ініціативу, підготовлену спільно з главою МЗС Радославом Сікорським. Йдеться про заклик взяти до уваги потреби збройової промисловості Європи.

За словами Туска, метою ініціативи є не тільки можливість швидко надавати допомогу Україні, а й європейська безпека. Він зазначив, що майже вся російська економіка перейшла на систему військового переозброєння, тоді як Європа в цьому плані "сильно відстає".

На думку політика, без "радикального посилення" своєї обороноздатності ЄС у найближчі кілька років зазнає прямої російської агресії. Він зазначив, що Європа має бути у військовому відношенні сильнішою за Росію.

"Ніхто не може сумніватися в тому, що зі стратегічної точки зору Європа є об'єктом російської агресії, і це станеться тоді, коли перевага Росії у військовому потенціалі стане очевидною", — сказав Туск.

Нагадаємо, депутат Бундестагу та експолковник Бундесверу Родеріх Кізеветтер 1 січня заявив, що у країн НАТО є тільки 5-8 років на підготовку до можливої війни з Росією. Він також зазначив, що "деякі кажуть, що мінімум три роки".

Раніше, 9 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що війна в Україні закінчиться не скоро. За його словами, Володимир Путін не повинен розраховувати на те, що Захід втомиться, тому потрібно продовжувати підтримувати Київ.