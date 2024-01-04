Не залишилося ні сліду: партизани показали зруйновану оборону ЗС РФ в Криму (фото, відео)

Українське підпілля каже, що фортифікаційні споруди однаково б не допомогли окупантам утримати захоплену українську територію.

Українські партизани показали у якому стані перебувають оборонні споруди, які російські військові збудували у Євпаторійському районі. Кажуть, що вони повністю зруйновані. Про це рух "Атеш" написав у своєму Telegram-каналі.

Вони опублікували фото та відео з громадського пляжу у Заозерному. На них видно, що від колись оборонних споруд окупантів залишилися лише розкидані по пляжу білі мішки.

"Від колись комплексних споруд не залишилося ні сліду", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тепер місцеві мешканці радіють, адже тепер російські військові не відбиратимуть у них пляж.

В українському підпіллі наголошують, якби фортифікаційні споруди не було зруйновано, вони однаково б не допомогли окупантам утримати захоплену українську територію.

Також вони поділилися координатами пляжу — 45.154857, 33.287646.

Фото: Telegram/Атеш

Оборонні споруди окупантів у Криму

Партизани неодноразово повідомляли, що окупанти будують різні фортифікаційні споруди у Криму. Так, у жовтні рух "Атеш" повідомляв, що військові РФ отримали нові розпорядження про підвищення обороноздатності у Криму.

До прикладу, окупанти будували оборонні лінії неподалік Феодосії та зі сторони Батального. Зазначалося, що такі дії російських військових пов'язані з атаками по їхніх військових об’єктах.

В українському підпіллі навіть показували, як виглядають викопані окупантами оборонні траншеї поблизу Феодосії.

Також російські військові готуються до оборони у Чорноморському районі тимчасово окупованого півострова. Там Збройні сили Росії теж облаштовують окопи, втім у підпіллі казали, що вони не придатні до використання за призначенням.

Нагадаємо, нещодавно партизани виявили низку військових об’єктів РФ у Заозерному. Імовірно окупанти розмістили свій особовий склад на території старого санаторію. Зокрема, його периметр охороняють озброєні солдати.

Також у підпіллі виявили скупчення військової техніки окупантів залізничній станції в Октябрському. Її планують відправити на Херсонський та Запорізький напрямки.