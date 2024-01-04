$5 тисяч за квиток до Придністров'я: СБУ викрила нову схему виїзду ухилянтів (відео)

За інформацією слідства, військовозобов'язаних з Одеської області підвозили до кордону, де проводили поза пунктами пропуску лісовими доріжками. Далі їм через невизнане Придністров'я допомагали добратися до Молдови.

В Україні викрили чергову схему, за допомогою якої чоловіки призовного віку втікали за кордон. Організувало її міжнародне злочинне угруповання. Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

За інформацією слідства, допомагали ухилянтам два мешканці Придністров’я, які мають українські та молдовські паспорти, та їх спільники з Молдови та України.

Військовозобов’язані чоловіки, які хотіли виїхати з України, платити за допомогу у втечі до 5 тисяч доларів. Сума "послуг" була різною, адже залежала від того, наскільки швидко ухилянти хочуть покинути Україну.

Зазначається, що чоловіків з Одеської області довозили до кордону із Придністров’я. Там вони переходили кордон поза пунктами пропуску через лісові стежки та направлялися до Молдови.

Викрили підозрюваних "на гарячому" у Молдові, коли ті супроводжували військовозобов’язаних чоловіків з України. Їхніх спільників було затримано в Одесі, коли ті допомагали черговим ухилянтам.

У СБУ кажуть, що підозрювані шукали ухилянтів самостійно, за допомогою Telegram-каналів. Вони створили декілька груп, у яких пропонували свою допомогу у незаконному виїзді за кордон. Аби не бути викритими чоловіків просили перераховувати гроші за послуги на криптогаманці.

Усім викритим учасникам незаконної схеми планують оголосили підозру у незаконному переправленні через держкордон. Також зазначається, що організатори такої діяльності наразі переховують у Придністров’ї.

Нагадаємо, 23 грудня у Державному бюро розслідування повідомили, що викрили незаконну схему у Київській міській військовій адміністрації. За інформацією слідства, один із чиновників допомагав депутатам міської ради ухилятися від служби.

Також нещодавно на Закарпатті посадили за ґрати чоловіка, який не прийшов у Територіальний центр комплектування та поїхав у відрядження за кордон. У суді чоловік пояснив, що вважав це вагомою причиною не з’явитися у військкомат.