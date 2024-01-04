Могли б віддати Україні: США можуть утилізувати сотні ракет M39 ATACMS, — ЗМІ

За словами журналістів, Вашингтон ще не ухвалив рішення щодо передачі Україні додаткових ракет ATACMS.

Сполучені Штати Америки можуть утилізувати кілька сотень ракет M39A1 ATACMS із касетною бойовою частиною через вичерпання нормативного ресурсу. Про це пише видання Defense Express.

За словами журналістів, це свідчить про те, що Вашингтон ще не ухвалив рішення щодо передачі Україні додаткових ракет ATACMS. Примітно те, що процес утилізації обійдеться в значну суму. Гроші будуть взяті в американських платників податків.

Як розповів колишній радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Деніел Райс виданню Newsweek, набагато раціональнішим варіантом була б передача цих ракет ЗСУ. Наприклад, для того, щоб вони змогли завдавати ударів по Кримському мосту РФ.

Також коментар з цього приводу дав американський генерал Бен Ходжес. За його словами, заплановані до утилізації ракети насправді можуть прослужити ще кілька років.

Науковець Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) Фабіан Ханц заявив журналістам, що фактична готовність ракет ATACMS насамперед визначається не їхнім формальним терміном зберігання, а станом твердопаливних двигунів і палива. Великий вплив також мають умови зберігання.

Що таке M39A1 ATACMS

Американська тактична балістична балістична ракета. Один із варіантів — M39A1 з наведенням за GPS. Може нести близько 300 бомб М74. Такі ракети і пізніші їхні варіанти можуть використовуватися тільки з модифікованими пусковими установками M270 MLRS — M270A1.

Нагадаємо, що 4 січня повідомлялося, що Держдеп заперечує зміну стратегії США щодо підтримки України у війні. Державний департамент США не підтвердив інформацію про те, що на Україну тиснуть заради зміни стратегії — від повної перемоги над РФ до кращої позиції для переговорів.