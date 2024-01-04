Акторку Гатун, яка зіграла українку "сі Скадовська", внесли в базу "Миротворець" (фото, відео)

Артистка "Кварталу 95" потрапила в скандал через номер, у якому висміювали переселенку із захопленого РФ міста на Херсонщині. Як з’ясувалося, сама вона також побувала в окупації, але з власного бажання — їздила в Крим після 2014 року.

Українську артистку, акторку театру "Чорний квадрат" і резидентку студії "Квартал 95" Ірину Гатун внесли на "Миротворець". Про це відомо із сайту центру.

Гатун звинувачують в:

участі в актах гуманітарної агресії проти України;

участі в спробах легалізації окупації Криму;

публічній нарузі над українцями, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Профіль Ірини Гатун на сайті "Миротворець" Фото: Скриншот

У базу додали скриншоти, які доводять перелічені вище факти. Зокрема, один із них свідчить про те, що 31 березня 2014 року (вже після окупації Криму) в Сімферополі відбувся захід "95 кварталу".

Скриншот із сайту "Миротворець" Фото: Миротворец

До того ж протягом кількох років після окупації Криму акторка публікувала фото з півострова. Із підписів фото можна зробити висновок, що вона не приховувала, де вони були зроблені.

Фото: Миротворец Фото: Миротворец Фото: Миротворец Фото: Миротворец Фото: Миротворец Фото: Миротворец

Також у "Миротворці" прикріпили скриншоти новин про скандал через номер у новорічну ніч із висміюванням дівчини "сі Скадовська", яка з помилками розмовляє українською, та реакції актора Юрія Великого на обурення українців.

Сам Юрій Великий також був доданий на сайт "Миротворець".

Його появу в базі аргументували:

участю в актах гуманітарної агресії проти України;

публічною наругою над громадянами, які перебувають на ТОТ.

Профіль Юрія Великого на сайті "Миротворець" Фото: Скриншот

У "Миротворці" також прикріпили скриншоти новини про вибачення після скандального номера. Зокрема, актора розкритикували за пародіювання українських політиків.

Скандал через героїню "сі Скадовська": хронологія подій

У новорічну ніч "Квартал 95" показав номер, у якому російськомовна дівчина, яку зіграла Гатун, переїжджає з міста Скадовськ на Закарпаття. За сюжетом вона намагається перейти на українську, але робить багато помилок. Гумор побудований на каламбурах, які виходять через поєднання російських і українських слів. Одним із таких каламбурів була фраза, що дівчина "сі Скадовська".

На номер звернув увагу мер самого Скадовська вХерсонській області Олександр Яковлєв. Він підкреслив, що місто досі перебуває під окупацією ЗС РФ, і замість жартів його мешканці потребують підтримки.

Після скандалу телеканал "1+1" перепросив у українців за номер про Скадовськ і пообіцяв видалити його з програми. Пресслужба зазначила, що у творчої команди не було цілі образити почуття глядачів.

Зірка номеру Ірина Гатун, яка й зіграла переселенку, також попросила вибачення в тих, "кого це справді образило". Вона пояснила, що ідея номера була в підтримці українців, які попри помилки переходять на державну мову. Своє відео вона завершила нецензурним зверненням до тих, хто нібито за гроші "спеціально підіймає хейт".

Юрій Великий, який також зіграв у скандальному номері, теж перепросив. Проте його звернення викликало нову хвилю обурення. Актор пояснив, що вибір міста був аргументований лише тим, що з його назви вийшов бажаний каламбур. Він підкреслив, що автори мали на меті показати "нормальність" помилок.

Нагадаємо, нардепка та представниця оборонного комітету ВР Мар’яна Безугла обурила українців новою пропозицією щодо мобілізації.