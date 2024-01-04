Масовані удари ЗС РФ: Наєв пояснив, на відбиття скількох атак вистачить ракет до ПЗРК

У середньостроковій та довгостроковій перспективах Україні потрібна допомога заходу в поповненні ракетного запасу для відбиття російських повітряних атак, розповів генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Мобільним вогневим групам вистачить боєприпасів для відбиття ще декількох потужних ворожих атак. Про це повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв у коментарі AFP.

"Поточна ситуація з переносними зенітно-ракетними комплексами для мобільних груп протиповітряної оборони така, що боєприпасів достатньо, щоб витримати кілька наступних потужних атак", — сказав Сергій Наєв.

З його слів, у середньостроковій та довгостроковій перспективах Україні потрібна допомога західних партнерів у поповненні ракетного запасу. Наєв наголосив, що ворог хоче виснажити українську протиповітряну оборону, тому пріоритетом є більша кількість боєприпасів, зокрема до комплексів ППО Patriot та самих систем. Крім цього, останні російські атаки підкреслюють необхідність для західних союзників прискорити доставку засобів ППО, БПЛА та ракет великої дальності, наголосив він.

Ефективність української ППО

Сергій Наєв заявив, що у вівторок 2 січня під час відбиття російської атаки ефективність ППО була близько 90%.

"Жодна система протиповітряної оборони у світі не здатна показати такі результати, особливо у боротьбі з Росією", — наголосив він.

Генерал-лейтенант додав, що Україна працює 24/7 над підвищенням ефективності систем протиповітряної оборони. Зокрема, кожен українець повинен знати, що військове керівництво робить усе можливе, аби забезпечити його спокій.

Нагадаємо, 4 січня спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Росія ухвалює рішення про атаки по Україні безпосередньо перед самим ударом. З його слів, вирахувати точний момент неможливо.

3 січня головний редактор видання Defense Express Олег Катков розповів, що потрібно знищувати російські літаки на землі, аби зменшити інтенсивність ракетних обстрілів по Україні. Він зазначив, що для знищення бортів РФ потрібно завдавати далекобійних ударів.