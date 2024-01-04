Бельгія і Норвегія відправляють двомісні F-16 у Данію для навчання пілотів ЗСУ (фото)

За даними ЗМІ, мета навчальної місії — підготувати не тільки пілотів, а й техніків і планувальників місій з України. Перед виправленням один із літаків особисто протестував міністр оборони Норвегії.

Королівства Бельгія слідом за Норвегією планує відправити два двомісні винищувачі F-16 і приблизно п'ятдесят осіб до Данії в період з березня по вересень для проведення навчань українських пілотів. Про це в четвер, 4 січня, повідомляє франкомовний суспільний мовник RTBF із посиланням на Міністерство оборони

Повідомляється, що навчальна місія пройде в рамках "коаліції F-16", яка об'єднує тринадцять країн під керівництвом Данії, Нідерландів і США.

"Її [навчальної місії] мета — надати українським ВПС винищувачі-бомбардувальники цього типу, старіші моделі, A (одномісні) і B (двомісні), побудовані в 1980-х і 1990-х роках, і підготувати персонал, здатний використовувати ці літаки для боротьби з російським вторгненням", — ідеться в повідомленні.

Бельгія розмістить на авіабазі Скрідструп у Данії два літаки F-16B.

Повідомляється, що ця навчальна місія націлена не тільки на підготовку українських пілотів, а й техніків і планувальників місій з України. Українські пілоти проходитимуть навчання в кількох країнах, включно з Румунією, Данією, США та Великою Британією.

Бельгія відправить винищувачі слідом за Норвегією

У середу, 4 січня, Норвегія також оголосила про те, що направила два винищувачі F-16 на авіабазу Скрідструп у Данії для тренування українських льотчиків.

Міністерство оборони Норвегії повідомило, що глава відомства Бйорн Арильд Грам провів випробувальний політ на двомісній моделі F-16, перед тим як відправити літаки в Данію.

Нагадаємо, що бригадний генерал Олександр Тарнавський розповів, як винищувачі F-16 вплинуть на ситуацію на фронті. Він зазначив, що ЗСУ не мали сили та засоби для протидії повітряним силам РФ під час літнього контрнаступу 2023 року. Українські військові стануть "більш активними" за підтримки авіації.