У Туреччині схвалили будівництво авіаносця для Bayraktar і 4-х фрегатів класу Istanbul, — ЗМІ

За словами турецького журналіста Тайфуна Озберка, новий корабель може являти собою збільшену версію універсального десантного корабля TCG Anadolu. На його борту планується розмістити від 30 до 40 новітніх БПЛА Bayraktar TB3.

Турецький уряд схвалив будівництво авіаносця і ще чотирьох фрегатів класу Istanbul, повідомляє турецький журналіст Тайфун Озберк на порталі Naval News.

Виконавчий комітет оборонної промисловості Туреччини провів засідання 3 січня 2024 року за участю президента Ердогана, де було ухвалено важливі рішення про початок проєктування авіаносця і будівництво додаткових чотирьох фрегатів класу Istanbul.

Хоча назву проєкту не було уточнено, припускають, що він може являти собою збільшену версію універсального десантного корабля TCG Anadolu.

На борту авіаносця планується розмістити від 30 до 40 новітніх БПЛА Bayraktar TB3.

Комітет також обговорив будівництво кораблів MİLGEM 9-10-11-12 (фрегати I класу), морських патрульних кораблів, десантних кораблів нового типу, мінних тральщиків нового покоління і турецьких підводних човнів типу FAC.

Турецький фрегат I класу Istanbul Фото: Naval News

"Примітним аспектом цих рішень є включення до порядку денного ще чотирьох фрегатів I класу. Перший фрегат I-класу, TCG Istanbul, буде введений в експлуатацію найближчими тижнями, а наступні три фрегати планується передати турецьким ВМС протягом наступних трьох років", — пише Озберк.

Нагадаємо, 28 грудня 2023 року повідомлялося, що Військово-морські сили Туреччини успішно потопили надводну ціль за допомогою нової важкої торпеди AKYA. Торпеда вразила ціль на значній відстані, сягнувши 10 973 метрів і зруйнувавши середню частину корабля одразу після влучання.

Раніше, 25 травня 2023 року, в Туреччині відбулася церемонія спуску на воду другого підводного човна TCG Hizirreis. На озброєнні субмарини — торпеди Mk48 Mod 6AT і DM2A4, а також протикорабельні ракети Sub-Harpoon.