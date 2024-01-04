Наслідки будуть фатальними: ніхто не залишить ракетний терор РФ без відповіді, — Подоляк

Радник глави ОП заявив, що Україна продовжить розвивати свої можливості з завдання ударів на далеких дистанціях.

Ракетний терор Росії в бік України ніхто не залишить без наслідків. В України є відповідні інструменти впливу. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк "24 каналу".

За його словами, останні повітряні атаки РФ були спрямовані виключно на цивільну інфраструктуру України. Тому нічого не зробити просто не можна. Це розуміє Київ і його партнери на Заході.

Подоляк заявив, що важливо перенести війну на територію Росії. Це допоможе швидше її закінчити.

"Щойно почнеться злам системи Путіна в Російській Федерації, тоді ми з вами говоритимемо, що в нас є можливість правильно фіналізувати цю війну", — сказав радник.

Крім того, як зазначив Подоляк, Україна продовжить розвивати свої можливості з завдання ударів на далеких дистанціях. Наслідки для Росії будуть куди більш серйозні, ніж їй здається зараз. Так, Сили оборони вже показали, на що здатні в акваторії Чорного моря. Уже зараз в України є значні інструменти впливу на ситуацію.

"Безумовно, Росія матиме набагато більш фатальні наслідки, ніж їм сьогодні здається", — сказав він.

Радник глави ОП повідомив, що ЗС РФ відмовилися від атак на військові об'єкти. Ба більше, вони навіть не надто намагаються атакувати критичну інфраструктуру, як це було торік. Зараз Кремль б'є по цивільному населенню, а це — "терористичний компонент".

Нагадаємо, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що мобільним вогневим групам вистачить боєприпасів для відбиття ще кількох потужних ворожих атак. За його словами, у середньостроковій і довгостроковій перспективах Україні потрібна допомога Заходу в поповненні ракетного запасу для відбиття російських повітряних атак.