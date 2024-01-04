"Ідіотські ініціативи та заяви": Жорін розповів, чому Україна "програє" Росії в мобілізації

Росіяни не витрачають час на внутрішні дискусії та медійні змагання, а проводять мобілізацію та постійно готують нових людей, розповів заступник командира третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

Майор ЗСУ, заступник командира третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що підхід до мобілізації потрібно реформувати, а не обговорювати у ЗМІ. Про це він повідомив у своєму Telegram.

"Підхід до мобілізації треба реформувати, а не постійно обговорювати її у ЗМІ. Депутати повинні в першу чергу орієнтуватись на позицію військових, а не продукувати ідіотські ініціативи та заяви", — сказав Максим Жорін.

Він зазначив, що на відміну від українців, росіяни не витрачають час на внутрішні дискусії та медійні змагання. Ворог давно проводить мобілізацію, постійно набирає та готує своїх людей.

"Вони (росіяни, — ред.) роблять все, щоб вбити нас як націю та знищити як державу", — наголосив Жорін.

Позиція майора ЗСУ щодо мобілізації публічних осіб — немає ніяких підстав не служити, крім деяких фізичних чи психологічних обмежень. Крім цього, він вважає, що представники так званих еліт та різні медійні персонажі повинні бути прикладом для населення.

Законопроєкт про мобілізацію: що відомо

25 грудня представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук розповів, що Кабмін вніс до Верховної ради законопроєкт про мобілізацію, який передбачає зміни у видачі повісток, ротації військових, відповідальності за ухилення від служби та інше.

2 січня заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що Рада не виноситиме законопроєкт про мобілізацію на розгляд в оригінальному варіанті. З її слів, до 5 січня розпочне роботу велика міжвідомча робоча група, що напрацює інший варіант проєкту з урахуванням зауважень уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

4 січня до Ради прибули голова Міністерства оборони України Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний для обговорення законопроєкту про мобілізацію. Також на засідання комітету запросила начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Шапталу.

Нагадаємо, 29 грудня командир 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Петро Горбатенко ("Ролло") розповів, що в Україні йде погано мобілізацію через корупцію та нерозуміння населенням самої процедури.